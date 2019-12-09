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  • Семак: «Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться об исходе матча»

Семак: «Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться об исходе матча»

9 декабря 2019, 22:18
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете G.

«Мы «Бенфику» не боимся. Но это очень титулованная команда – и в Португалии, и в Европе. Нас ждет очень интересная игра. Любой спортсмен, выходя на поле, хочет побеждать. Но ничья – это результат, который более выгоден нам, а не «Бенфике».

Нам нужно концентрироваться на своей игре. Это наша главная задача. А дальше посмотрим, стоит отвлекаться нам на «РБ Лейпциг» или не стоит. Мы будем выкладываться по полной. У нас есть проблемы. Но у нас есть, кому заменить травмированных и дисквалифицированных.

Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться. «РБ Лейпциг» тоже принципиально выходить с первого места. Несмотря на то, что «РБ Лейпциг» уже в плей-офф, для них важно, как закончится групповая стадия», – сказал Семак.

  • Если «Лион» выиграет у «РБ Лейпциг», то обе команды пройдут в плей-офф.
  • Если немцы не уступят, то «Зениту» для выхода из группы нужно в гостях сыграть с «Бенфикой» не хуже, чем «Лион» в параллельном матче.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит Лион РБ Лейпциг Семак Сергей
Комментарии (9)
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raritet
1575920799
Не факт , Богданыч, не факт. Вот ВАДА не сговариваясь ни с кем порешала все мировые проблемы за пару секунд.
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Давид59
1575921806
Раскладов куча. Надо просто выходить и играть
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general.lizyukov
1575925854
Мы тоже не верили, что Арсенал с Порту договорятся, а они ничейку скатали и мы мимо плейофф прокатились
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Бухбух
1575946132
Если немцы обыграют Лион, тогда Зенит может сливать хоть 0:10 и при этом будет вторым.
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mihail200606
1575948330
Ой, верю не верю.. Как всегда, в таких случаях все будет против нас..
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Ганнибал Лектор
1575967406
Главное - выиграть самим. Это имиджевый матч. Да, Португалия нас обошла в рейтинге, но наш чемпион победил на своем поле их чемпиона. Наш чемпион - он сильнее. Удачи Зениту!
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Decorhome
1575982014
Зачем нам Лейпциг, Леон, Реал, Ювентус и все остальные? Нам нужна Бенфика, которую нужно обыграть! Вот о чем нужно думать! А то такое ощущение , что уже сдались
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