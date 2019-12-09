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    Семак: «Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться об исходе матча»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете G.

    «Мы «Бенфику» не боимся. Но это очень титулованная команда – и в Португалии, и в Европе. Нас ждет очень интересная игра. Любой спортсмен, выходя на поле, хочет побеждать. Но ничья – это результат, который более выгоден нам, а не «Бенфике».

    Нам нужно концентрироваться на своей игре. Это наша главная задача. А дальше посмотрим, стоит отвлекаться нам на «РБ Лейпциг» или не стоит. Мы будем выкладываться по полной. У нас есть проблемы. Но у нас есть, кому заменить травмированных и дисквалифицированных.

    Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться. «РБ Лейпциг» тоже принципиально выходить с первого места. Несмотря на то, что «РБ Лейпциг» уже в плей-офф, для них важно, как закончится групповая стадия», – сказал Семак.

    • Если «Лион» выиграет у «РБ Лейпциг», то обе команды пройдут в плей-офф.
    • Если немцы не уступят, то «Зениту» для выхода из группы нужно в гостях сыграть с «Бенфикой» не хуже, чем «Лион» в параллельном матче.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1108

      Давид59 20 минут назад

      Раскладов куча. Надо просто выходить и играть

      0
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      Рейтинг: +1932

      Борат 28 минут назад

      Лейпциг сам заинтересован не проиграть Лиону и занять первое место в группе. Во-первых, это деньги, во-вторых - есть разница выходить на монстров типа ливер, барса, сити... с командами 2х мест ещё можно пободаться. Так что Лейпциг скорее всего не проиграет. Это в их интересах в первую очередь.

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      Рейтинг: +2167

      raritet 37 минут назад

      Не факт , Богданыч, не факт. Вот ВАДА не сговариваясь ни с кем порешала все мировые проблемы за пару секунд.

      0
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      Рейтинг: +1108

      Давид59 > raritet 26 минут назад

      Эти пару секунд длились с момента, когда выяснилось, что в Сочи мочу подменили

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