Семак: «Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться об исходе матча»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете G.

«Мы «Бенфику» не боимся. Но это очень титулованная команда – и в Португалии, и в Европе. Нас ждет очень интересная игра. Любой спортсмен, выходя на поле, хочет побеждать. Но ничья – это результат, который более выгоден нам, а не «Бенфике».

Нам нужно концентрироваться на своей игре. Это наша главная задача. А дальше посмотрим, стоит отвлекаться нам на «РБ Лейпциг» или не стоит. Мы будем выкладываться по полной. У нас есть проблемы. Но у нас есть, кому заменить травмированных и дисквалифицированных.

Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться. «РБ Лейпциг» тоже принципиально выходить с первого места. Несмотря на то, что «РБ Лейпциг» уже в плей-офф, для них важно, как закончится групповая стадия», – сказал Семак.