Семак – о санкциях WADA: «Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о решении исполкома WADA отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года.

«Лично для меня дисквалификация России на четыре года – это неприятная новость. Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом, на мой взгляд», – сказал Семак.

Сборные России отстранили от участия на чемпионатах мира и Олимпиадах.

На Евро-2020 решение исполкома не распространяется.

Семак: «Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться об исходе матча»