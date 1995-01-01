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    Семак – о санкциях WADA: «Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о решении исполкома WADA отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года.

    «Лично для меня дисквалификация России на четыре года – это неприятная новость. Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом, на мой взгляд», – сказал Семак.

    • Сборные России отстранили от участия на чемпионатах мира и Олимпиадах.
    • На Евро-2020 решение исполкома не распространяется.

    Семак: «Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться об исходе матча»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1932

      Борат 1 минуту назад

      Сергей Богданович, а что делать с бромонтановыми спортсменами?

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