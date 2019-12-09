Семак – о санкциях WADA: «Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о решении исполкома WADA отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года.
«Лично для меня дисквалификация России на четыре года – это неприятная новость. Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом, на мой взгляд», – сказал Семак.
- Сборные России отстранили от участия на чемпионатах мира и Олимпиадах.
- На Евро-2020 решение исполкома не распространяется.
Семак: «Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться об исходе матча»
Источник: «Чемпионат»