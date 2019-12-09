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  • Семак – о санкциях WADA: «Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом»

Семак – о санкциях WADA: «Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом»

9 декабря 2019, 22:58
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о решении исполкома WADA отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года.

«Лично для меня дисквалификация России на четыре года – это неприятная новость. Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом, на мой взгляд», – сказал Семак.

  • Сборные России отстранили от участия на чемпионатах мира и Олимпиадах.
  • На Евро-2020 решение исполкома не распространяется.

Семак: «Не верю, что «РБ Лейпциг» и «Лион» могут договориться об исходе матча»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
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VVM1964
1575924471
Честный человек не будет играть , а затем и тренировать команду которую содержат на уварованные у народа деньги , пользующуюся всеми административными ресурсами для достижения побед и использующая неспортивные методы борьбы с конкурентами !!! Итак - поехали )))))))))))))))))
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Decorhome
1575975531
А чо у америкосов не было откосов? Почему то им все можно
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