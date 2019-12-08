Евсеев: «Получил серьезную травму на ровном месте. Со временем понадобится операция»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о своей травме, полученной на одной из тренировок команды.

«Да, получил травму, можно сказать, на ровном месте. Но там серьезная травма, наверное со временем понадобится операция. Я уже не выхожу на футбольное поле, поэтому можно подождать, потерпеть, найти оптимальное время», – сказал Евсеев.