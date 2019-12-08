Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Евсеев: «Получил серьезную травму на ровном месте. Со временем понадобится операция»

Евсеев: «Получил серьезную травму на ровном месте. Со временем понадобится операция»

8 декабря 2019, 01:21

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о своей травме, полученной на одной из тренировок команды.

«Да, получил травму, можно сказать, на ровном месте. Но там серьезная травма, наверное со временем понадобится операция. Я уже не выхожу на футбольное поле, поэтому можно подождать, потерпеть, найти оптимальное время», – сказал Евсеев.

  • «Уфа» (25 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 19 сыгранных туров.
  • Евсеев руководит командой из столицы Башкирии с конца прошлого сезона.

Источник: официальный сайт «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+