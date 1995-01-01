Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Евсеев: «Получил серьезную травму на ровном месте. Со временем понадобится операция»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о своей травме, полученной на одной из тренировок команды.

    «Да, получил травму, можно сказать, на ровном месте. Но там серьезная травма, наверное со временем понадобится операция. Я уже не выхожу на футбольное поле, поэтому можно подождать, потерпеть, найти оптимальное время», – сказал Евсеев.

    • «Уфа» (25 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 19 сыгранных туров.
    • Евсеев руководит командой из столицы Башкирии с конца прошлого сезона.

    Источник: официальный сайт «Ахмата»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74733
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru