Ибрагимович: «Тарантино – история кино, я – история футбола»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович оценил свое место в футболе. Спортсмен сравнил себя с кинорежиссером Квентином Тарантино.

«Тарантино – история кино, я – история футбола. Он любит кино, я – футбол. Тарантино гениален, немного сумасшедший. Сам я мечтаю сыграть в его фильме плохого парня. Очень уважаю этого режиссера», – приводит слова Ибрагимовича испанская Mundo Deportivo.