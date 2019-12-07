Ибрагимович: «Тарантино – история кино, я – история футбола»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович оценил свое место в футболе. Спортсмен сравнил себя с кинорежиссером Квентином Тарантино.
«Тарантино – история кино, я – история футбола. Он любит кино, я – футбол. Тарантино гениален, немного сумасшедший. Сам я мечтаю сыграть в его фильме плохого парня. Очень уважаю этого режиссера», – приводит слова Ибрагимовича испанская Mundo Deportivo.
- Ибрагимович вскоре может стать игроком «Милана».
- Его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» истечет 1 января 2020 года.
- Сообщалось, что «Милан» хочет представить футболиста 15 декабря – в день празднования 120-летия клуба.
Источник: Mundo Deportivo