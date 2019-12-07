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Ибрагимович: «Тарантино – история кино, я – история футбола»

7 декабря 2019, 13:58
6

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович оценил свое место в футболе. Спортсмен сравнил себя с кинорежиссером Квентином Тарантино.

«Тарантино – история кино, я – история футбола. Он любит кино, я – футбол. Тарантино гениален, немного сумасшедший. Сам я мечтаю сыграть в его фильме плохого парня. Очень уважаю этого режиссера», – приводит слова Ибрагимовича испанская Mundo Deportivo.

Источник: Mundo Deportivo
Европа Ибрагимович Златан
Комментарии (6)
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AZ
1575721117
Вот кому нужно дать золотой мяч))) И оскар сразу!
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DOCTOR PENALTY
1575723078
Считай, что эта роль у тебя уже есть. """"""""""""""""""
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Plyash
1575723564
Златан должен был хоть разок ЗМ получить,заслужил.Да не повезло ему играть во времена Месси и Роналду. А в Милане он,безусловно,пригодится.
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Давид59
1575729476
Златан, а как насчёт памятника нерукотворного?
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plehanov6
1575789398
самоуверенный засранец!
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