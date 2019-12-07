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    Ибрагимович: «Тарантино – история кино, я – история футбола»

    Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович оценил свое место в футболе. Спортсмен сравнил себя с кинорежиссером Квентином Тарантино.

    «Тарантино – история кино, я – история футбола. Он любит кино, я – футбол. Тарантино гениален, немного сумасшедший. Сам я мечтаю сыграть в его фильме плохого парня. Очень уважаю этого режиссера», – приводит слова Ибрагимовича испанская Mundo Deportivo.

    Источник: Mundo Deportivo

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