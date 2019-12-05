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  • Болельщик «Спартака»: «Дзюба просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки»

Болельщик «Спартака»: «Дзюба просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки»

5 декабря 2019, 15:35
29

Фанат московского «Спартака», автор телеграм-канала «Выезд ради выезда» Кирилл прокомментировал ситуацию с оскорблениями нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Артем просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки. Хотя после оскорблений Кононова никаких арестов не было, а как только оскорбили Дзюбу – пошло раздувательство этой темы.

Как отношусь к Дзюбе? Мне на него вообще пофиг. Пусть играет как угодно. Я болею за «Спартак», я не против кого-то. Мне было интересно посмотреть матч, я взрослый человек, у которого на неделе два выходных дня, и в это время я хочу расслабиться. В политику я тоже не лезу. Но после этой ситуации у меня к Дзюбе появилась вражда, хотя до этого ее не было. Люди, наказывающие болельщиков просто так, подставляют Дзюбу. Они превращают его из героя во врага», – сказал Кирилл.

  • По информации издания «Фонтанка», накануне матча «Зенита» и «Спартака» правоохранители задержали более 80 фанатов.
  • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

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Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (29)
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Жентус
1575549893
Давно подозревал, что у фанатов Спартака с головой не все в порядке, но чтобы настолько все запущено было. Я понимаю, конечно, вас всех в детстве учили только тому, что можно делать все что угодно, лишь бы это было в рамках закона. Моральной составляющей у вас и до этого никогда не было. Но, то, что вы творите сейчас, вам уже арестами намекают, что вы прете лбом в стену кирпичную, а вы все продолжаете и продолжаете об нее биться, когда уже дойдет то...
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Kollljan
1575550044
Вообще, нужно разобраться - нужны ли в России эти так называемые "фанатские движения". Футбол должен быть для народа. На стадионы люди должны ходить семьями с детьми. Но они этого сделать не могут, потому что стадионы оккупировали толпы идиотов, размахивающие различными флагами и хором матерящиеся. Эти "фанатские движения" есть подражание западу; подражание их западной псевдодемократии и вседозволенности.
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Spinorr
1575552428
Ловко так передернул. Артем дал повод. По мне так повод дала кучка обеспеченных идиотов, скандировавших матерные заряды против капитана сборной своей страны. Остальное как снежный ком. Конечно, если бы Дзюба промолчал, как Кононов, то ничего бы и не было. А так парень, как мог, отбивался от наезда, неважно, заслуженный он или нет. Но повод дали те, кто матерился в Сан-Марино.
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Путник 13
1575552630
Власть боится любых организованных и не подконтрольных кремлю групп.
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Давид59
1575554419
Прочитал два раза. И нифига не понял. Кирилл всё вывернул наизнанку. Вроде не Дзюба начал оскорблять.
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Decorhome
1575555156
Дзюба раскрылся в Зените. Заиграл, сделал результат в сборной. И этим самым подал повод )
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vka1970
1575556012
Абсолютно прав.Мне по фигу был этот Дзюба и когда он в аренде был и когда играл и после ухода.Теперь же всё перевернулось на 180 градусов.Хотите бренд с поленом, не вопрос.Только смотрите на этот бренд сами и в клубе и сборной.Такие люди без моральных принципов вообще не имеют право одевать футболку сборной.
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Бриг
1575556689
Повод дали неумные болельщики-матерщинники. Они же двоечники. Не знали, что за это могут наказать.
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qaze27
1575559729
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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monser08
1575568831
Классно всё перевернул, хорошо хоть Дзюба ещё никого не прибил, по его словам. Но виноват однозначно Дзюба. А главное что??? Правильно. Найти крайнего. Они бухают, дерутся, оскорбляют , а за всё ответит Дзюба.
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