Болельщик «Спартака»: «Дзюба просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки»

Фанат московского «Спартака», автор телеграм-канала «Выезд ради выезда» Кирилл прокомментировал ситуацию с оскорблениями нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Артем просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки. Хотя после оскорблений Кононова никаких арестов не было, а как только оскорбили Дзюбу – пошло раздувательство этой темы.

Как отношусь к Дзюбе? Мне на него вообще пофиг. Пусть играет как угодно. Я болею за «Спартак», я не против кого-то. Мне было интересно посмотреть матч, я взрослый человек, у которого на неделе два выходных дня, и в это время я хочу расслабиться. В политику я тоже не лезу. Но после этой ситуации у меня к Дзюбе появилась вражда, хотя до этого ее не было. Люди, наказывающие болельщиков просто так, подставляют Дзюбу. Они превращают его из героя во врага», – сказал Кирилл.

По информации издания «Фонтанка», накануне матча «Зенита» и «Спартака» правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

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