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    Болельщик «Спартака»: «Дзюба просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки»

    Фанат московского «Спартака», автор телеграм-канала «Выезд ради выезда» Кирилл прокомментировал ситуацию с оскорблениями нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Артем просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки. Хотя после оскорблений Кононова никаких арестов не было, а как только оскорбили Дзюбу – пошло раздувательство этой темы.

    Как отношусь к Дзюбе? Мне на него вообще пофиг. Пусть играет как угодно. Я болею за «Спартак», я не против кого-то. Мне было интересно посмотреть матч, я взрослый человек, у которого на неделе два выходных дня, и в это время я хочу расслабиться. В политику я тоже не лезу. Но после этой ситуации у меня к Дзюбе появилась вражда, хотя до этого ее не было. Люди, наказывающие болельщиков просто так, подставляют Дзюбу. Они превращают его из героя во врага», – сказал Кирилл.

    • По информации издания «Фонтанка», накануне матча «Зенита» и «Спартака» правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

    Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток

    Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нецензурную брань на улице

    «Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»

    Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1203

      Decorhome 11 минут назад

      Дзюба раскрылся в Зените. Заиграл, сделал результат в сборной. И этим самым подал повод )

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      Рейтинг: +494

      S.K.V. 24 минуты назад

      Дзюба ни какого повода не давал!!! Просто тупорылые журналюги типа Уткина сделали из мухи слона.А Дзюбе было также по фиг на выкрики фанатов.

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      Рейтинг: +976

      Давид59 24 минуты назад

      Прочитал два раза. И нифига не понял. Кирилл всё вывернул наизнанку. Вроде не Дзюба начал оскорблять.

      0
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      Рейтинг: +147

      Semenycch 52 минуты назад

      Ты со здоровой головы на больную не вали!

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      Рейтинг: +2847

      Путник 13 53 минуты назад

      Власть боится любых организованных и не подконтрольных кремлю групп.

      1
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      Рейтинг: +103

      vla4839 > Путник 13 40 минут назад

      Из-за таких"организованных" я и не хожу футбол. При чём тут Власть? Хулиганам не место в общественных местах.Правильно ,что некоторых задержали. Надо бы больше и чаще.

      0
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      Рейтинг: +336

      Spinorr 57 минут назад

      Ловко так передернул. Артем дал повод. По мне так повод дала кучка обеспеченных идиотов, скандировавших матерные заряды против капитана сборной своей страны. Остальное как снежный ком.
      Конечно, если бы Дзюба промолчал, как Кононов, то ничего бы и не было. А так парень, как мог, отбивался от наезда, неважно, заслуженный он или нет. Но повод дали те, кто матерился в Сан-Марино.

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      Рейтинг: +103

      vla4839 > Spinorr 40 минут назад

      Верно сказано!

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      Рейтинг: +8867

      silver29 1 час назад

      Эта зюба не только сталкивает болельщиков, но и вызывает неприятие его как капитана сборной России. Или кто-то думает что отсидев 15 суток в КПЗ или получив штрафы (причем только за слово "кривоногий") болельщики воспылают к нему уважением, да нет же уверяю протестное сопротивление будет наростать, если зюба плюнул на болельщиков сравнив их с фашистами, то это ни как не может объединить их вокруг сборной.

      2
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      Рейтинг: +103

      vla4839 > silver29 35 минут назад

      Ты всё перевернул с больной головы на здоровую.Дзюба никого не обзывал. А хамы и хулиганы первыми начали оскорбления,а теперь "стонут",что их полиция принуждает по закону.Думать надо,что творите , "герои" в толпе.

      0
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      Рейтинг: +10589

      vka1970 > vla4839 1 минуту назад

      Те кто кричал, направляли свои оскорбления конкретно к Дзюбе.Полено же ответил всем.На данный момент в РФС отосланы сотни заявления о защите чести и достоинства.Очень интересно как РФС будет нарушать свои же законы.Жду с нетерпением ответа.Письма разосланы так же и в ГУВД.На тормозах такое не спустят.Ну это тем понятно, у кого мозги есть.

      0
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      Рейтинг: +1802

      Kollljan 1 час назад

      Вообще, нужно разобраться - нужны ли в России эти так называемые "фанатские движения". Футбол должен быть для народа. На стадионы люди должны ходить семьями с детьми. Но они этого сделать не могут, потому что стадионы оккупировали толпы идиотов, размахивающие различными флагами и хором матерящиеся. Эти "фанатские движения" есть подражание западу; подражание их западной псевдодемократии и вседозволенности.

      4
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      Рейтинг: +103

      vla4839 > Kollljan 28 минут назад

      Нет,не нужны!!!

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      Рейтинг: +315

      AnTiNeHrEsT 1 час назад

      «Артем просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки. Хотя после оскорблений Кононова никаких арестов не было, а как только оскорбили Дзюбу – пошло раздувательство этой темы.
      У нас разве можно оскорблять людей на право и налево?Нарушили, получили наказание,какие то претензии еще высказывают, когда сами не правы.

      -1
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      Рейтинг: +427

      Жентус 1 час назад

      Давно подозревал, что у фанатов Спартака с головой не все в порядке, но чтобы настолько все запущено было. Я понимаю, конечно, вас всех в детстве учили только тому, что можно делать все что угодно, лишь бы это было в рамках закона. Моральной составляющей у вас и до этого никогда не было. Но, то, что вы творите сейчас, вам уже арестами намекают, что вы прете лбом в стену кирпичную, а вы все продолжаете и продолжаете об нее биться, когда уже дойдет то...

      -2
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      Рейтинг: +336

      Spinorr > Жентус 54 минуты назад

      Это касается не только фанатов Спартака, а всех фанатов.
      Фанатское движение в России развивалось во многом под влиянием криминалитета, а поэтому и моральные принципы иные, чем в гражданском обществе.

      2
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      Рейтинг: +103

      vla4839 > Жентус 31 минуту назад

      Они возомнили себя "народом" , "болельщиками "народной " команды.НЕ позорьте Спартак и себя .

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      Рейтинг: +727

      seth343 > Жентус 29 минут назад

      Полная чушь...

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