Семак – о Лиге чемпионов: «Все очень запутано, но мы должны делать свою работу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ситуации в группе G текущего розыгрыша Лиги чемпионов в преддверии заключительного тура.

После пяти сыгранных матчей петербуржцы занимают второе место в квартете, имея в своем активе 7 очков.

Лидирует в группе «РБ Лейпциг» (10), третью строчку занимает «Лион» (7), на четвертой позиции расположилась «Бенфика» (4).

«С одной стороны, здорово, что мы в борьбе за вторую путевку в плей-офф, но прекрасно понимаем расклады. Конечно, ситуация непростая. Можно выиграть и никуда не выйти, а можно проиграть и выйти. Как бы парадоксально это ни выглядело.

Все очень запутано, но мы должны со своей стороны делать свою работу. После «Динамо» будем уже готовиться, выстраивать тактический рисунок, состав на игру. Сейчас сложно предположить, в каких кондициях будут игроки», – сказал Семак.

Простая шпаргалка: при каких условиях «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов