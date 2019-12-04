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  • Салах, Зиеш, Мане, Обамеянг, Марез – претенденты на звание лучшего игрока Африки

Салах, Зиеш, Мане, Обамеянг, Марез – претенденты на звание лучшего игрока Африки

4 декабря 2019, 18:16
4

Конфедерация африканского футбола назвала 10 финалистов награды лучшему игроку континента в 2019 году.

Список финалистов: Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс»), Исмаэль Беннасер (Алжир, «Милан»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шеньхуа»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Юсеф Белаили (Алжир, «Аль-Ахли Джидда»).

  • В 2017 и 2018 годах награду выигрывал Салах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер CAF
Африка Ливерпуль Обамеянг Пьер-Эмерик Салах Мохамед Мане Садио Марез Рияд Зиеш Хаким
Комментарии (4)
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DeStar
1575473191
Мане, потом зиеш, потом салах
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mihail200606
1575479052
Мане..
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Cules2013
1575487520
Зиеш сейчас очень круто играет. На пике формы.
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Derzkiy1
1575495324
Мане , тут вроде честно должно все быть)
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