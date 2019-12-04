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    Агент Маньяков: «Ведем с «Зенитом» диалог по продлению контракта Смольникова. Конструктив есть»

    Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о переговорах с петербургским клубом о продлении контракта с футболистом.

    «Мы ведем с «Зенитом» диалог по продлению контракта Игоря Смольникова, который истекает летом 2020 года. Конструктив есть. Срок соглашения? Все в процессе обсуждения», – сказал Маньяков.

    • В этом сезоне Смольников провел в РПЛ восемь матчей, результативными действиями не отметился.
    • Рыночная стоимость 31-летнего защитника – 5 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +971

      alarm 28 минут назад

      ну его нахер. для меня этот игрок на первом месте на выход. пусть в спартаг валит.

      0
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      Рейтинг: +2129

      raritet 1 час назад

      Скорее нужен левый . После Кришито там некому играть Бразилец -это не защитник.

      0
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      Рейтинг: +297

      dragoon000320 1 час назад

      после прочтения заголовка, на минуту задумался когда это у маньяков появился агент :)

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      Рейтинг: +1804

      neveldomha 1 час назад

      Другого, с российским паспортом, на замену Караваева нет.

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      Рейтинг: +3445

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Конструктив может и есть ! Но , нужен ли он , Зениту ?!

      0
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      Рейтинг: +106

      Питерский кардинал > САДЫЧОК 1 час назад

      Срок диалога, 50 лет :))))))

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