Агент Маньяков: «Ведем с «Зенитом» диалог по продлению контракта Смольникова. Конструктив есть»

Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о переговорах с петербургским клубом о продлении контракта с футболистом.

«Мы ведем с «Зенитом» диалог по продлению контракта Игоря Смольникова, который истекает летом 2020 года. Конструктив есть. Срок соглашения? Все в процессе обсуждения», – сказал Маньяков.