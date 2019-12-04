Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Маньяков: «Ведем с «Зенитом» диалог по продлению контракта Смольникова. Конструктив есть»

Агент Маньяков: «Ведем с «Зенитом» диалог по продлению контракта Смольникова. Конструктив есть»

4 декабря 2019, 15:42
6

Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о переговорах с петербургским клубом о продлении контракта с футболистом.

«Мы ведем с «Зенитом» диалог по продлению контракта Игоря Смольникова, который истекает летом 2020 года. Конструктив есть. Срок соглашения? Все в процессе обсуждения», – сказал Маньяков.

  • В этом сезоне Смольников провел в РПЛ восемь матчей, результативными действиями не отметился.
  • Рыночная стоимость 31-летнего защитника – 5 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1575464094
Конструктив может и есть ! Но , нужен ли он , Зениту ?!
Ответить
neveldomha
1575466678
Другого, с российским паспортом, на замену Караваева нет.
Ответить
raritet
1575467888
Скорее нужен левый . После Кришито там некому играть Бразилец -это не защитник.
Ответить
paracetamol
1575476794
Агента Маньякова нужно отправить агентить спам.
Ответить
portero
1575487713
Всё Игорь на пенсию.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+