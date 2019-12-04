Агент Маньяков: «Ведем с «Зенитом» диалог по продлению контракта Смольникова. Конструктив есть»

Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о переговорах с петербургским клубом о продлении контракта с футболистом.
«Мы ведем с «Зенитом» диалог по продлению контракта Игоря Смольникова, который истекает летом 2020 года. Конструктив есть. Срок соглашения? Все в процессе обсуждения», – сказал Маньяков.
- В этом сезоне Смольников провел в РПЛ восемь матчей, результативными действиями не отметился.
- Рыночная стоимость 31-летнего защитника – 5 миллионов евро.
Источник: Sport24