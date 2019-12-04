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  • Сборная России сыграет товарищеский матч в Москве за шесть дней до начала Евро-2020

Сборная России сыграет товарищеский матч в Москве за шесть дней до начала Евро-2020

4 декабря 2019, 13:12
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что национальная команда проведет четыре товарищеских матча в преддверии Евро-2020.

«Точных соперников я знаю, но называть их не могу, потому что это не подтверждено официально. Единственное, две игры мы планировали сыграть дома, две – на выезде.

Но, судя по тому, как складывается, три матча мы сыграем на выезде, один – непосредственно перед чемпионатом Европы – в Москве, 6-го числа. Даты будут такие: 28 и 31 марта, 2 и 6 июня.

Со всеми тренерами потенциальных соперников я разговаривал, добро получено. Теперь дело за руководителями, которые должны это зафиксировать, чтобы я не был голословным», – сказал Черчесов.

  • Евро-2020 стартует 12 июня.
  • На Евро-2020 Россия сыграет в группе B, соперники – Бельгия, Финляндия и Дания.
  • Россия сыграет с Бельгией 13 июня.

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Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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1575454708
Надеюсь это будет не Бельгия). Шучу конечно)
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