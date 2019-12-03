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  • Сестра Роналду – ван Дейку: «Дорогой Вирджил, Криштиану за один сезон выиграл больше трофеев, чем ты за всю карьеру»

Сестра Роналду – ван Дейку: «Дорогой Вирджил, Криштиану за один сезон выиграл больше трофеев, чем ты за всю карьеру»

3 декабря 2019, 12:43
30

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, раскритиковала защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за его слова про португальца на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Люди живут вне реальности. Какая скромность! Да, было известно, что Криштиану не выиграет. Несмотря на важные титулы, командные и личные, но это уже другой разговор.

Дорогой Вирджил, там, куда ты пришел, Криштиану был уже тысячи раз. Когда ты играл несколько лет и еще даже не прикладывал руку к трофеям, Криштиану был трехкратным чемпионом, лучшим игроком и лучшим бомбардиром той страны, где ты играешь. На тот момент он был младше тебя.

Потом он перешел в «Реал» и стал лучшим игроком этого клуба. Тебе знакомо это название, дорогой Вирджил? Вполне возможно, что да, потому что в этом клубе он победил вас в финале Лиги чемпионов. И у него уже пять таких побед. Он обыгрывал твою сборную в финале Лиги наций.

Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты добился за свою карьеру. Впечатляет, не правда ли? Когда у тебя будут в руках трофеи, которые действительно считаются, тогда, возможно, ты сможешь оказаться за одним столом с Криштиану. Для меня он остается самым лучшим», – написала Авейру.

  • Ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
  • В разговоре с прессой голландец пошутил над Роналду. «Отсутствие Роналду на церемонии? Разве Криштиану был претендентом на «Золотой мяч»? –ответил ван Дейк.
  • Позднее в твиттере он уточнил, что это была шутка.

Источник: инстаграм Кати Авейру
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Ливерпуль Роналду Криштиану ван Дейк Вирджил
Комментарии (30)
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Gek Dement
1575366811
Я бы на месте Рона больше не оплачивал сестре интернет...
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tulala1977
1575367337
Ну вообще-то вместо сестры Рона эти слова должен был быть сказать Ван Дейку кто-то другой, кто присутствовал на церемонии . Вирджил 100% не дорос ещё до того , чтобы как шутить в адрес Рона
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de bruyne
1575367594
Ван дейк как петушек не падает и левые пенальти и левые золотые мячи не получал как некоторые... и он защитник... как появилась справедливость вар роналду потух
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general.lizyukov
1575369856
Катюха, не гони. Парня на церемонию позвали, погорячился от волнения. Вряд ли он считает себя лучше.
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Давид59
1575370381
Сестра Рональдо, садитесь. Слово предоставляется тёще!
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DOCTOR PENALTY
1575370597
Молодец, Катя, достойно ответила! Пусть эти околофутбольные люди засунут этот мяч себе в жопу вместе с обладателем. Не стоит больше с ними ничего обсуждать, а то у нас тут один игрочишка своим языком такого натворил.. *****.
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Decorhome
1575371278
все верно сказала
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dolf666
1575372875
Абсолютно по праву спустила с небес шутника Ван Дейка!! Но, Криш мог бы по-мужски себя вести и прийти на церемонию. А то плохой пример какой-то подал, без сомнения лучший игрок поколения и так обидеться...
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Dosya85
1575375265
Сестра месси, динарка заступилась за месси ответив всем критикам
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ilichkadr
1575376216
Да уж, не простая семейка у Криштиану. То мама на себе рубаху рвала, что мол обижают её сыночка в части раздачи титулов, теперь сестра впряглась.............
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