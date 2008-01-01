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    Сестра Роналду – ван Дейку: «Дорогой Вирджил, Криштиану за один сезон выиграл больше трофеев, чем ты за всю карьеру»

    Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, раскритиковала защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за его слова про португальца на церемонии вручения «Золотого мяча».

    «Люди живут вне реальности. Какая скромность! Да, было известно, что Криштиану не выиграет. Несмотря на важные титулы, командные и личные, но это уже другой разговор.

    Дорогой Вирджил, там, куда ты пришел, Криштиану был уже тысячи раз. Когда ты играл несколько лет и еще даже не прикладывал руку к трофеям, Криштиану был трехкратным чемпионом, лучшим игроком и лучшим бомбардиром той страны, где ты играешь. На тот момент он был младше тебя.

    Потом он перешел в «Реал» и стал лучшим игроком этого клуба. Тебе знакомо это название, дорогой Вирджил? Вполне возможно, что да, потому что в этом клубе он победил вас в финале Лиги чемпионов. И у него уже пять таких побед. Он обыгрывал твою сборную в финале Лиги наций.

    Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты добился за свою карьеру. Впечатляет, не правда ли? Когда у тебя будут в руках трофеи, которые действительно считаются, тогда, возможно, ты сможешь оказаться за одним столом с Криштиану. Для меня он остается самым лучшим», – написала Авейру.

    • Ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
    • В разговоре с прессой голландец пошутил над Роналду. «Отсутствие Роналду на церемонии? Разве Криштиану был претендентом на «Золотой мяч»? –ответил ван Дейк.
    • Позднее в твиттере он уточнил, что это была шутка.

    Источник: инстаграм Кати Авейру

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии21
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      Рейтинг: +574

      dolf666 5 минут назад

      Абсолютно по праву спустила с небес шутника Ван Дейка!! Но, Криш мог бы по-мужски себя вести и прийти на церемонию. А то плохой пример какой-то подал, без сомнения лучший игрок поколения и так обидеться...

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      Рейтинг: +1611

      Чермындыр 28 минут назад

      Число горящих пердаков увеличивается в геометрической прогрессии))) Причем со всех сторон

      0
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      Рейтинг: +1178

      Decorhome 31 минуту назад

      все верно сказала

      1
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      Рейтинг: +570

      moskowcity-petrv 38 минут назад

      эмоциональная деваха,пмс наверн.понятно же,что подкол

      0
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      Рейтинг: +15048

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Молодец, Катя, достойно ответила! Пусть эти околофутбольные люди засунут этот мяч себе в жопу вместе с обладателем. Не стоит больше с ними ничего обсуждать, а то у нас тут один игрочишка своим языком такого натворил.. *****.

      -1
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      Рейтинг: +930

      Давид59 46 минут назад

      Сестра Рональдо, садитесь. Слово предоставляется тёще!

      2
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      Рейтинг: +1689

      general.lizyukov 55 минут назад

      Катюха, не гони. Парня на церемонию позвали, погорячился от волнения. Вряд ли он считает себя лучше.

      -1
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      Рейтинг: +10

      blavdor 1 час назад

      Договорные матчи >> black-bet.ru

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      Рейтинг: +458

      de bruyne 1 час назад

      Ван дейк как петушек не падает и левые пенальти и левые золотые мячи не получал как некоторые... и он защитник... как появилась справедливость вар роналду потух

      1
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      Рейтинг: +185

      МасСуд > de bruyne 1 час назад

      Охренеть ты пёрнул...

      2
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      Рейтинг: +1805

      Борат 1 час назад

      она пока писала эту писулю диван прожгла!
      во кура!!!

      бугагагага

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