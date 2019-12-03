Сестра Роналду – ван Дейку: «Дорогой Вирджил, Криштиану за один сезон выиграл больше трофеев, чем ты за всю карьеру»

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, раскритиковала защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за его слова про португальца на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Люди живут вне реальности. Какая скромность! Да, было известно, что Криштиану не выиграет. Несмотря на важные титулы, командные и личные, но это уже другой разговор.

Дорогой Вирджил, там, куда ты пришел, Криштиану был уже тысячи раз. Когда ты играл несколько лет и еще даже не прикладывал руку к трофеям, Криштиану был трехкратным чемпионом, лучшим игроком и лучшим бомбардиром той страны, где ты играешь. На тот момент он был младше тебя.

Потом он перешел в «Реал» и стал лучшим игроком этого клуба. Тебе знакомо это название, дорогой Вирджил? Вполне возможно, что да, потому что в этом клубе он победил вас в финале Лиги чемпионов. И у него уже пять таких побед. Он обыгрывал твою сборную в финале Лиги наций.

Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты добился за свою карьеру. Впечатляет, не правда ли? Когда у тебя будут в руках трофеи, которые действительно считаются, тогда, возможно, ты сможешь оказаться за одним столом с Криштиану. Для меня он остается самым лучшим», – написала Авейру.