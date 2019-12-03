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  • Ван Дейк пошутил над Роналду, после чего объяснил свою шутку

Ван Дейк пошутил над Роналду, после чего объяснил свою шутку

3 декабря 2019, 10:43
14

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». В разговоре с прессой голландец пошутил над Криштиану Роналду.

«Отсутствие Роналду на церемонии? Разве Криштиану был претендентом на «Золотой мяч»? – иронично ответил ван Дейк.

Шутка не понравилась британскому журналисту Пирсу Моргану. В своем твиттере он написал: «Нет… Роналду сильно лучше игрок, чем ты. Ты не в его лиге».

На это голландский защитник ответил напрямую в твиттере: «Здравствуйте, Пирс. Если бы вы не подхватывали шум в медиа, а послушали мое интервью полностью, то знали бы, что я пошутил и отношусь к Месси и Роналду с уважением».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Вирджила Ван Дейка
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Роналду Криштиану ван Дейк Вирджил
Комментарии (14)
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Давид59
1575359418
"... далеко лучше тебя" О боже! Опять эти переводчики!
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AZ
1575359912
Просто это журналисты - неадекваты. Таким только на скотобойне работать
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wobaekat
1575367409
Мне кажется, что таким образом он подколол Роналду за его решение не приезжать на церемонию. Решение, к слову, не самое красивое, но к нему уже можно привыкнуть. ЗЫ: вручение награды лучшему игроку Серии А - не оправдание. Тем более, что заслужил эту награду Роналду даже меньше, чем Золотой Мяч
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tulala1977
1575368205
В прошлом году и Месси не было На вручение Золотого мяча, Но про это никто не говорил и не вспоминал . У этих журналистов очко горит что ли от отсутствия Рона. Больше говорят про Криштиану , а про победителя забыли? Или просто про Месси не интересно ?
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general.lizyukov
1575369721
А ещё иногда лучше думать, прежде чем что-то ляпнуть. А то так брякнул, а потом замучаешься оправдываться.
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DOCTOR PENALTY
1575370783
Лучше бы ты жевал жвачку в этот момент! *****
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Garri98
1575373607
Просто из молодого раздули небывалого игрока, в этом и есть его заносчивость. "В каждой шутке, есть доля шутки! Великим ему не быть, слишком рано зазвездился. Одна маленькая , но гордая птичка, и т.д. ,
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Динамо Тбилиси 81
1575389199
А по мне этот приз заслужил Лука Модрич!!!!!!!!!
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САНЁК17
1575479816
Рона давно в истории,а ты только топ защитник,не более того.....
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