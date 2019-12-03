Ван Дейк пошутил над Роналду, после чего объяснил свою шутку

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». В разговоре с прессой голландец пошутил над Криштиану Роналду.

«Отсутствие Роналду на церемонии? Разве Криштиану был претендентом на «Золотой мяч»? – иронично ответил ван Дейк.

Шутка не понравилась британскому журналисту Пирсу Моргану. В своем твиттере он написал: «Нет… Роналду сильно лучше игрок, чем ты. Ты не в его лиге».

На это голландский защитник ответил напрямую в твиттере: «Здравствуйте, Пирс. Если бы вы не подхватывали шум в медиа, а послушали мое интервью полностью, то знали бы, что я пошутил и отношусь к Месси и Роналду с уважением».