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    Ван Дейк пошутил над Роналду, после чего объяснил свою шутку

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». В разговоре с прессой голландец пошутил над Криштиану Роналду.

    «Отсутствие Роналду на церемонии? Разве Криштиану был претендентом на «Золотой мяч»? – иронично ответил ван Дейк.

    Шутка не понравилась британскому журналисту Пирсу Моргану. В своем твиттере он написал: «Нет… Роналду далеко лучше тебя. Ты не в его лиге».

    На это голландский защитник ответил напрямую в твиттере: «Здравствуйте, Пирс. Если бы вы не подхватывали шум в медиа, а послушали мое интервью полностью, то знали бы, что я пошутил и отношусь к Месси и Роналду с уважением».

    Источник: Твиттер Вирджила Ван Дейка

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +918

      Давид59 3 минуты назад

      "... далеко лучше тебя" О боже! Опять эти переводчики!

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