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«Барселона» обошла «Реал» по числу «Золотых мячей»

3 декабря 2019, 07:01
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После того, как форвард «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч», его клуб обошел «Реал» по количеству игроков, признанных лучшими за год.

Игроки «Барселоны» 12 раз побеждали в премии «Золотой мяч». Это лучший показатель среди всех клубов в мировом футболе.

До вчерашнего дня каталонцы делили первое место с «Реалом» (11 раз).

В качестве игроков «Барселоны» лучшими игроками мира признавались: Луис Суарес (1960), Йохан Кройфф (1973, 1974), Христо Стоичков (1994), Ривалдо (1999), Роналдиньо (2005) и Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

В составе мадридской «Золотой мяч» получали: Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017) и Лука Модрич (2018).

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель
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