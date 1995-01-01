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    «Барселона» обошла «Реал» по числу «Золотых мячей»

    После того, как форвард «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч», его клуб обошел «Реал» по количеству игроков, признанных лучшими за год.

    Игроки «Барселоны» 12 раз побеждали в премии «Золотой мяч». Это лучший показатель среди всех клубов в мировом футболе.

    До вчерашнего дня каталонцы делили первое место с «Реалом» (11 раз).

    В качестве игроков «Барселоны» лучшими игроками мира признавались: Луис Суарес (1960), Йохан Кройфф (1973, 1974), Христо Стоичков (1994), Ривалдо (1999), Роналдиньо (2005) и Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

    В составе мадридской «Золотой мяч» получали: Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017) и Лука Модрич (2018).

    Источник: Бомбардир.ру

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