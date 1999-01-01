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    Betting Insider: «Манчестер Сити» заинтересовался защитниками сборной Украины Матвиенко и Миколенко

    Защитники сборной Украины Николай Матвиенко и Виталий Миколенко могут перейти в «Манчестер Сити», сообщает Betting Insider со ссылкой на источник в английском клубе.

    «Горожане» следят за 23-летним Матвиенко из «Шахтера» и 20-летним Миколенко из киевского «Динамо». При наличии встречного интереса у игроков и их клубов вероятность оформления трансфера до Евро-2020 называется существенной.

    • Матвиенко сыграл за сборную 26 матчей. Его рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.
    • Миколенко провел за Украину восемь игр. Рыночная стоимость – 6 миллионов.

    Источник: Betting Insider

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12831

      bset 3 минуты назад

      А россиянами никто не интересовался) Потому что стоят неадекватно, зарплаты неадекватные, а играть толком не умеют. Спасибо лимиту за развитие футбола России... внутри России)) Скоро организуем свою Евразийскую Лигу и будем всех раскатывать - и белорусов, и узбеков, и казахов. Выйдет Мудко и скажет "Свершилось, товарищи, мы лучшие, равных нам нет".

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      Рейтинг: +1216

      lek! > bset 58 секунд назад

      Не думаю , что этих же Казахов и Узбеков выиграем . Они по сравнению с нами развиваются . Обидно что такие клубы не интересуются россиянами.

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