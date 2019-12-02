Betting Insider: «Манчестер Сити» заинтересовался защитниками сборной Украины Матвиенко и Миколенко

Защитники сборной Украины Николай Матвиенко и Виталий Миколенко могут перейти в «Манчестер Сити», сообщает Betting Insider со ссылкой на источник в английском клубе.

«Горожане» следят за 23-летним Матвиенко из «Шахтера» и 20-летним Миколенко из киевского «Динамо». При наличии встречного интереса у игроков и их клубов вероятность оформления трансфера до Евро-2020 называется существенной.