Betting Insider: «Манчестер Сити» заинтересовался защитниками сборной Украины Матвиенко и Миколенко

Защитники сборной Украины Николай Матвиенко и Виталий Миколенко могут перейти в «Манчестер Сити», сообщает Betting Insider со ссылкой на источник в английском клубе.
«Горожане» следят за 23-летним Матвиенко из «Шахтера» и 20-летним Миколенко из киевского «Динамо». При наличии встречного интереса у игроков и их клубов вероятность оформления трансфера до Евро-2020 называется существенной.
- Матвиенко сыграл за сборную 26 матчей. Его рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.
- Миколенко провел за Украину восемь игр. Рыночная стоимость – 6 миллионов.
Источник: Betting Insider
Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.