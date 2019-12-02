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  • Betting Insider: «Манчестер Сити» заинтересовался защитниками сборной Украины Матвиенко и Миколенко

Betting Insider: «Манчестер Сити» заинтересовался защитниками сборной Украины Матвиенко и Миколенко

2 декабря 2019, 15:37
7

Защитники сборной Украины Николай Матвиенко и Виталий Миколенко могут перейти в «Манчестер Сити», сообщает Betting Insider со ссылкой на источник в английском клубе.

«Горожане» следят за 23-летним Матвиенко из «Шахтера» и 20-летним Миколенко из киевского «Динамо». При наличии встречного интереса у игроков и их клубов вероятность оформления трансфера до Евро-2020 называется существенной.

  • Матвиенко сыграл за сборную 26 матчей. Его рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.
  • Миколенко провел за Украину восемь игр. Рыночная стоимость – 6 миллионов.

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Англия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Манчестер Сити Динамо К Шахтер Матвиенко Николай Миколенко Виталий
Комментарии (7)
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bset
1575290934
А россиянами никто не интересовался) Потому что стоят неадекватно, зарплаты неадекватные, а играть толком не умеют. Спасибо лимиту за развитие футбола России... внутри России)) Скоро организуем свою Евразийскую Лигу и будем всех раскатывать - и белорусов, и узбеков, и казахов. Выйдет Мудко и скажет "Свершилось, товарищи, мы лучшие, равных нам нет".
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wobaekat
1575291260
Ребята хорошие, пусть попробуют свои силы. Зина поможет освоиться.
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maygli
1575292141
А как же Дзюба?!? Почему им не интересуется ни один сити???
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Серж 69
1575293723
Да,тут заинтересоваться и можно,и нужно.Игроки качественные,и молодые,при том,что могут и дальше расти в футбольных качествах,какие их годы?Думаю,что Зинченко их весьма устраивает,поэтому и решили к украинцам присмотреться,мало ли,может быть,не менее талантливых найдут,да и цена у них невелика,не то что у негров каких..
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