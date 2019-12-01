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    «Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

    В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле выиграл у «Спартака» со счетом 1:0.

    После победы пресс-служба петербургского клуба опубликовала в твиттере видеоролик с эмоциями игроков в раздевалке.

    «Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а! Самое эмоциональное видео из победной раздевалки сине-бело-голубых», – говорится в публикации.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1165

      Decorhome 4 минуты назад

      Надеюсь после игры с Бенфикой будет тоже самое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1165

      Decorhome 6 минут назад

      Как будто ЛЧ выиграли

      0
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