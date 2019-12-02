«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле выиграл у «Спартака» со счетом 1:0.
После победы пресс-служба петербургского клуба опубликовала в твиттере видеоролик с эмоциями игроков в раздевалке.
«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а! Самое эмоциональное видео из победной раздевалки сине-бело-голубых», – говорится в публикации.
- «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 8-очковым преимуществом над идущим на втором месте «Локомотивом».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Зенита»