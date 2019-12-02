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«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

2 декабря 2019, 08:23
3

В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле выиграл у «Спартака» со счетом 1:0.

После победы пресс-служба петербургского клуба опубликовала в твиттере видеоролик с эмоциями игроков в раздевалке.

«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а! Самое эмоциональное видео из победной раздевалки сине-бело-голубых», – говорится в публикации.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (3)
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Decorhome
1575267145
Как будто ЛЧ выиграли
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Decorhome
1575267273
Надеюсь после игры с Бенфикой будет тоже самое
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РМЗ
1575276097
Обыграли середняка , а преподносят как лидера . Позорники . Вся лига под вас заточена . Лейпциг обыграйте . Как котята беспомощные выглядели . Посмотрим на последний матч в лч
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