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    Алли в победном матче с «Борнмутом» совершил восемь отборов. Это рекорд для «Тоттенхэма» в АПЛ за последние три года

    В 14-м туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» (3:2). По ходу встречи лондонцы вели с крупным счетом – 3:0.

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли совершил восемь отборов. Это рекорд для лондонцев в АПЛ за последние три года – в сентябре 2016 года в матче против «Мидлсбро» девять отборов записал на свой счет нападающий Хын-Мин Сон.

    Источник: Бомбардир.ру

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