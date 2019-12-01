Алли в победном матче с «Борнмутом» совершил восемь отборов. Это рекорд для «Тоттенхэма» в АПЛ за последние три года

В 14-м туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» (3:2). По ходу встречи лондонцы вели с крупным счетом – 3:0.

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли совершил восемь отборов. Это рекорд для лондонцев в АПЛ за последние три года – в сентябре 2016 года в матче против «Мидлсбро» девять отборов записал на свой счет нападающий Хын-Мин Сон.