Алли в победном матче с «Борнмутом» совершил восемь отборов. Это рекорд для «Тоттенхэма» в АПЛ за последние три года

В 14-м туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» (3:2). По ходу встречи лондонцы вели с крупным счетом – 3:0.
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли совершил восемь отборов. Это рекорд для лондонцев в АПЛ за последние три года – в сентябре 2016 года в матче против «Мидлсбро» девять отборов записал на свой счет нападающий Хын-Мин Сон.
- Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино 2-го ноября говорил про Алли: «Дьявол появится снова».
- В текущем сезоне АПЛ Алли забил четыре гола, сделал результативный пас.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет пятым.
Источник: Бомбардир.ру