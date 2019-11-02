Покеттино – об Алли: «Дьявол появится снова»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино анонсировал, что полузащитник Деле Алли обретет лучшую форму. В текущем сезоне АПЛ футболист выходил на поле дважды.
«Алли вернется. После непростого периода нужно время. Качество у него есть. Дьявол появится снова, но не знаю когда. Иногда бывает, что футболисты капризны, но Алли способен выступать на уровне, который от него ожидает клуб», – сказал тренер Goal.
- В текущем сезоне АПЛ Алли забил один гол.
- 23-летний игрок стоит на рынке 90 миллионов евро.
- «Тоттенхэм» в таблице идет 14-м.
Источник: Goal