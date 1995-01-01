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    Покеттино – об Алли: «Дьявол появится снова»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино анонсировал, что полузащитник Деле Алли обретет лучшую форму. В текущем сезоне АПЛ футболист выходил на поле дважды.

    «Алли вернется. После непростого периода нужно время. Качество у него есть. Дьявол появится снова, но не знаю когда. Иногда бывает, что футболисты капризны, но Алли способен выступать на уровне, который от него ожидает клуб», – сказал тренер Goal.

    • В текущем сезоне АПЛ Алли забил один гол.
    • 23-летний игрок стоит на рынке 90 миллионов евро.
    • «Тоттенхэм» в таблице идет 14-м.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: 0

      ТОТ 1 час назад

      «Тоттенхэм» в таблице идет 14-м» — только в вашей таблице, в других по разнице мячей идёт 11-м.

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