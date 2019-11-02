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Покеттино – об Алли: «Дьявол появится снова»

2 ноября 2019, 14:32
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино анонсировал, что полузащитник Деле Алли обретет лучшую форму. В текущем сезоне АПЛ футболист выходил на поле дважды.

«Алли вернется. После непростого периода нужно время. Качество у него есть. Дьявол появится снова, но не знаю когда. Иногда бывает, что футболисты капризны, но Алли способен выступать на уровне, который от него ожидает клуб», – сказал тренер Goal.

  • В текущем сезоне АПЛ Алли забил один гол.
  • 23-летний игрок стоит на рынке 90 миллионов евро.
  • «Тоттенхэм» в таблице идет 14-м.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Алли Деле Почеттино Маурисио
Комментарии (1)
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ТОТ
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«Тоттенхэм» в таблице идет 14-м» — только в вашей таблице, в других по разнице мячей идёт 11-м.
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