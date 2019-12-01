Киммих: «Не понимаю, как в одной группе победители ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018»

Защитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал жеребьевку группового этапа Евро-2020.

«Не понимаю, как можно выиграть свою отборочную группу, а потом в одну группу попадают победители ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018», – сказал Киммих.

Германия сыграет в одной группе с Францией, Португалией и командой-победительницей стыковых матчей в Пути А.

Матчи квартета F пройдут в Будапеште (Венгрия) и Мюнхене (Германия).

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе