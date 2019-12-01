Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Киммих: «Не понимаю, как в одной группе победители ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018»

Киммих: «Не понимаю, как в одной группе победители ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018»

1 декабря 2019, 09:40
10

Защитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал жеребьевку группового этапа Евро-2020.

«Не понимаю, как можно выиграть свою отборочную группу, а потом в одну группу попадают победители ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018», – сказал Киммих.

  • Германия сыграет в одной группе с Францией, Португалией и командой-победительницей стыковых матчей в Пути А.
  • Матчи квартета F пройдут в Будапеште (Венгрия) и Мюнхене (Германия).

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

Источник: Welt
Отбор ЧЕ-2020 Германия Португалия Франция Киммих Йозуа
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АртурZaСМ
1575184690
Реально)))) победители трёх последних крупных турниров в одной группе какой-то парадокс...
Ответить
Viper for CSKA
1575185297
Всё просто. Новая политика УЕФА: Место в хорошем квартете за новый стадион. И ещё одна: Давайте заработаем на болельщиках карликов, которых эксклюзивно, раз в истории, протащим на турнир.
Ответить
mihail200606
1575185505
Че то уефа не то воротит.. Намутили с этой лигой наций..
Ответить
general.lizyukov
1575187045
Зато весело. А не как обычно: в каждой группе по гранду, они гарантированно выходят из групп и играют дальше. Посмотрим, может середняки и новички сюрприз преподнесут. Всяко интересней вашей рафинированности.
Ответить
Boeung777
1575190212
Да нынешняя жеребьевка вообще какой-то неприкрытый фарс напоминает.
Ответить
Niko
1575195294
Странная жеребьёвка, наша группа тоже сформирована по идиотски
Ответить
Alec7183
1575198921
Когда "бабки" правят миром:(
Ответить
Proker
1575199376
В УЕФА свои игры...
Ответить
d0ff8
1575200808
Вам же сказали нужно расширять географию турнира(ну да,у Фифа закончились деньги ),поэтому все возможно....
Ответить
Hektor 84
1575210166
Йозуа мы тоже в шоке
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+