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    Киммих: «Не понимаю, как в одной группе победители ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018»

    Защитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал жеребьевку группового этапа Евро-2020.

    «Не понимаю, как можно выиграть свою отборочную группу, а потом в одну группу попадают победители ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018», – сказал Киммих.

    • Германия сыграет в одной группе с Францией, Португалией и командой-победительницей стыковых матчей в Пути А.
    • Матчи квартета F пройдут в Будапеште (Венгрия) и Мюнхене (Германия).

    Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

    Источник: Welt

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