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  • Широков: «Дзюба имел в виду, что «Спартак» – «Зенит» – война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема»

Широков: «Дзюба имел в виду, что «Спартак» – «Зенит» – война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема»

28 ноября 2019, 17:38
12

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал слова нападающего питерцев Артема Дзюбы о том, что противостояние со «Спартаком» для него – «война».

«Спартак» – «Зенит» – это война между клубами на футбольном поле. Была ли это война для меня? Можно обозначать это так, как хотите: принципиальный матч, дерби двух столиц.

Условно можно и войной назвать, но на футбольном поле – не более. Дзюба, как мне показалось, имел в виду, что это война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема. Я его понял именно так», – сказал Широков.

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

Медведев: «Матч со «Спартаком» – сражение, битва, футбольная война»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Широков Роман
Комментарии (12)
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VVM1964
1574952814
"Дзюба - Он любит сериалы, где есть гладиаторы" - понятное дело ностольгирует , но думаю самое любимое все же - " Король - лев " )))))
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lopatinartemvaa
1574953966
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано--------- https://bit.vodka/poyas
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general.lizyukov
1574956508
да сглаживай, не сглаживай, всё равно наш оловянно-деревянный обкакался опять а что, папка есть, всегда можно поплакаться, что опять найух послали с трибуны
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piligrim1986
1574957117
да все уже поняли, что он имел в виду. и это не то, о чем говорит широков
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ZENIT*****
1574957264
Рома,ну как ты был мутным,так и остался таким.
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латунный
1574958558
слишком много стало дзюбы его год был прошлый .в год чемпионата мира была проведина пенсионная реформа и чтоб отвлечь народ был выбран дзюба на нём было внимание ряженых на стадионе .но это всё закончилось а он не как не отвыкнет от этого .поэтому болельщики и посылают его .когда выиигрывают его несёт а как проиграют то молчит как рыба чего он добился выграл кубок с ростовом и забивает карликам и вечно сватают его в англию а впереди закат карьеры а добится нечиго не смог
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nik55
1574970822
Широков ты с ним одинаковые ушлепки
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Hektor 84
1574980746
Звучит как отмазка
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амани
1574995468
гладиатор?..так дайте ему меч , шашку, а то он языком машет!
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frizom
1575017314
Во всей этой ситуации мне нравится что Спартак готовится а не интервью дает. Удачи Тедеско и парням
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