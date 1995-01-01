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    Широков: «Дзюба имел в виду, что «Спартак» – «Зенит» – война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал слова нападающего питерцев Артема Дзюбы о том, что противостояние со «Спартаком» для него – «война».

    «Спартак» – «Зенит» – это война между клубами на футбольном поле. Была ли это война для меня? Можно обозначать это так, как хотите: принципиальный матч, дерби двух столиц.

    Условно можно и войной назвать, но на футбольном поле – не более. Дзюба, как мне показалось, имел в виду, что это война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема. Я его понял именно так», – сказал Широков.

    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
    • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

    Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

    Медведев: «Матч со «Спартаком» – сражение, битва, футбольная война»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +573

      ZENIT***** 5 минут назад

      Рома,ну как ты был мутным,так и остался таким.

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      Рейтинг: +6288

      piligrim1986 7 минут назад

      да все уже поняли, что он имел в виду. и это не то, о чем говорит широков

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      Рейтинг: +1653

      general.lizyukov 18 минут назад

      да сглаживай, не сглаживай, всё равно наш оловянно-деревянный обкакался опять
      а что, папка есть, всегда можно поплакаться, что опять найух послали с трибуны

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      Рейтинг: +6

      lopatinartemvaa 1 час назад

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано--------- https://bit.vodka/poyas

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      Рейтинг: +21999

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Зюба прав - война, так как на войне все средства хороши, в том числе и ангажированные судьи. Другого от империи зла и не ожидал.

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      Рейтинг: +19480

      VVM1964 1 час назад

      "Дзюба - Он любит сериалы, где есть гладиаторы" - понятное дело ностольгирует , но думаю самое любимое все же - " Король - лев " )))))

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      Рейтинг: +3188

      RotBerg 1 час назад

      Всякую шляпу обсуждают

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      Рейтинг: +714

      seth343 > RotBerg 1 час назад

      зюба-это шляпа?))))))

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