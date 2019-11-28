Широков: «Дзюба имел в виду, что «Спартак» – «Зенит» – война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал слова нападающего питерцев Артема Дзюбы о том, что противостояние со «Спартаком» для него – «война».

«Спартак» – «Зенит» – это война между клубами на футбольном поле. Была ли это война для меня? Можно обозначать это так, как хотите: принципиальный матч, дерби двух столиц.

Условно можно и войной назвать, но на футбольном поле – не более. Дзюба, как мне показалось, имел в виду, что это война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема. Я его понял именно так», – сказал Широков.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.

Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

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