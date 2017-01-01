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    Медведев: «Матч со «Спартаком» – сражение, битва, футбольная война»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал «войной» противостояние питерского клуба со «Спартаком».

    «У нас следующий матч со «Спартаком», и этот матч всегда был как сражение, битва и футбольная война. Это тот матч, где на кону не только три очка, но еще и престиж. Если проанализировать историю наших отношений, то «Спартак» для нас – особый соперник. Мы, конечно, идем с опережением прошлогоднего графика, но нужно закреплять свое положение, потому что пять очков разницы – это не так много, всего лишь две игры», – сказал Медведев.

    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
    • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

    Медведев: «Матч со «Спартаком» – самый принципиальный, независимо от места в таблице»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14944

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Только не надо переносить место сражения с газона под ковёр.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8918

      Диктор 8 минут назад

      Гордитесь с самой популярной командой сыграете.

      3
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      Рейтинг: +1811

      Борат 18 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ладно партачи, я пошёл уроки делать,
      ещё вечером зайду поджечь ваши раздолбанные пуkaны !

      -5
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      Рейтинг: +1811

      Борат 19 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я никогда не устану повторять
      е5 партак е5! е5 партак е5!

      на часах уж пятый час
      партак - раб и пи***c!

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +21992

      gol_kak_sokol 21 минуту назад

      Балабольство Медведева заменяет балабольство зюбы в медиа прпостранстве.

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