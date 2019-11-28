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  • Медведев: «Матч со «Спартаком» – сражение, битва, футбольная война»

Медведев: «Матч со «Спартаком» – сражение, битва, футбольная война»

28 ноября 2019, 16:12
13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал «войной» противостояние питерского клуба со «Спартаком».

«У нас следующий матч со «Спартаком», и этот матч всегда был как сражение, битва и футбольная война. Это тот матч, где на кону не только три очка, но еще и престиж. Если проанализировать историю наших отношений, то «Спартак» для нас – особый соперник. Мы, конечно, идем с опережением прошлогоднего графика, но нужно закреплять свое положение, потому что пять очков разницы – это не так много, всего лишь две игры», – сказал Медведев.

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Медведев: «Матч со «Спартаком» – самый принципиальный, независимо от места в таблице»


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Медведев Александр
Комментарии (13)
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Диктор
1574947729
Гордитесь с самой популярной командой сыграете.
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subbotaspartak
1574948329
Чего они все собрались воевать? Может будем в футбол играть. Сами страсти нагнетают, А что потом случись - Спартак обвиняют, Тому рады Вонючие Бораты
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mgordeev
1574948406
В войне все средства хороши, намекает Медведев.
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oyabun
1574948496
Еще один вояка. Наверное с Дзюбой вместе шаманские пляски устраивают для поднятия боевого духа: "Уху ху! Мы идем на войну!!". А самим то страшно..
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ЮНик
1574952051
Выиграли у командочки Франции( девятой в турнирной таблице) и возгордились собой. Находят себя слабее и довольны как дети в коррекционном классе. А "воевать" на равных с английскими, испанскими, немецкими клубами слабо??? Что-то мешает в трусах? "Воины света", бл...
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paracetamol
1574953302
Поставить ШКАС и перестрелять всех свиней нахр!
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lopatinartemvaa
1574953990
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---------- https://yas.li/press
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general.lizyukov
1574956408
я все понимаю, но это уже полный треш вы там газа нанюхались? Лёня ваше преимущество в 9 очков отыграл и выиграл, так что вам даже 8 не поможет )))
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Фан666
1574960485
Да срань это о не матч. Обычное говно катание местного пошиба. 99 процентам россиян по хер на этот матч,
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nik55
1574971167
очередной дурак рот открыл
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