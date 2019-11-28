Медведев: «Матч со «Спартаком» – сражение, битва, футбольная война»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал «войной» противостояние питерского клуба со «Спартаком».

«У нас следующий матч со «Спартаком», и этот матч всегда был как сражение, битва и футбольная война. Это тот матч, где на кону не только три очка, но еще и престиж. Если проанализировать историю наших отношений, то «Спартак» для нас – особый соперник. Мы, конечно, идем с опережением прошлогоднего графика, но нужно закреплять свое положение, потому что пять очков разницы – это не так много, всего лишь две игры», – сказал Медведев.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.

Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Медведев: «Матч со «Спартаком» – самый принципиальный, независимо от места в таблице»



