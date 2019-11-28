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    Дембеле пропустит Эль Класико. Вингер «Барселоны» выбыл до конца года

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле пропустит несколько матчей из-за травмы.

    22-летний игрок получил травму в матче с «Боруссией» (3:1) в Лиге чемпионов. Осмотр после повреждения указал на разрыв мышцы бедра, срок восстановления от таких травм – около пяти недель.

    Кроме того, у Дембеле открылся шрам от предыдущей травмы, сообщает AS. Француз пропустит минимум шесть матчей, в том числе и игру с «Реалом» 18 декабря.

    • Ранее у форварда были выявлены проблемы с бедренной мышцей левой ноги.
    • В этом сезоне Дембеле провел шесть матчей, забил один гол.

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3784

      dinar7777dinar 18 минут назад

      продать его !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +919

      mig28 > dinar7777dinar 2 минуты назад

      Поддерживаю.
      Только кому такой нужен?! Постоянные травмы, да и игрок так себе...

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