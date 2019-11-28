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  • Дембеле пропустит Эль Класико. Вингер «Барселоны» выбыл до конца года

Дембеле пропустит Эль Класико. Вингер «Барселоны» выбыл до конца года

28 ноября 2019, 15:48
9

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле пропустит несколько матчей из-за травмы.

22-летний игрок получил травму в матче с «Боруссией» (3:1) в Лиге чемпионов. Осмотр после повреждения указал на разрыв мышцы бедра, срок восстановления от таких травм – около пяти недель.

Кроме того, у Дембеле открылся шрам от предыдущей травмы, сообщает AS. Француз пропустит минимум шесть матчей, в том числе и игру с «Реалом» 18 декабря.

  • Ранее у форварда были выявлены проблемы с бедренной мышцей левой ноги.
  • В этом сезоне Дембеле провел шесть матчей, забил один гол.

Источник: AS
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Реал Дембеле Усман
Комментарии (9)
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dinar7777dinar
1574947162
продать его !
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DeStar
1574952373
Да откуда он такой стеклянный то? ппц,
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Proker
1574960725
От Бэйла заразился!
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Saracen Jr
1574967682
Опять....
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Decorhome
1575007742
Здоровья
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