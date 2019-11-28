Дембеле пропустит Эль Класико. Вингер «Барселоны» выбыл до конца года

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле пропустит несколько матчей из-за травмы.

22-летний игрок получил травму в матче с «Боруссией» (3:1) в Лиге чемпионов. Осмотр после повреждения указал на разрыв мышцы бедра, срок восстановления от таких травм – около пяти недель.

Кроме того, у Дембеле открылся шрам от предыдущей травмы, сообщает AS. Француз пропустит минимум шесть матчей, в том числе и игру с «Реалом» 18 декабря.