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    Половину своих голов в Лиге чемпионов Дзюба забил «Лиону»

    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов форвард «Зенита» Артем Дзюба забил победный гол в ворота «Лиона» (2:0). Это восьмой мяч россиянина в главном еврокубке.

    Половину из них, четыре, Дзюба забил в ворота именно лионцев. В сезоне-2015/16 в двух матчах против французов нападающий отправил мяч в ворота три раза.

    • Дзюба стал лидером среди российских игроков по голам в Лиге чемпионов – он сравнялся с Андреем Тихоновым и Аланом Дзагоевым.
    • В текущем сезоне турнира Дзюба забил два гола.
    • «Зенит» в группе Лиги чемпионов идет вторым.

    Источник: «Гол»

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    Сегодня, 23:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4232

      paracetamol 3 минуты назад

      Неплохо!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1820

      Борат 23 минуты назад

      Дзюба скоро легенду партачей обгонит!
      Вот умора!

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