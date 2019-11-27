Половину своих голов в Лиге чемпионов Дзюба забил «Лиону»

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов форвард «Зенита» Артем Дзюба забил победный гол в ворота «Лиона» (2:0). Это восьмой мяч россиянина в главном еврокубке.

Половину из них, четыре, Дзюба забил в ворота именно лионцев. В сезоне-2015/16 в двух матчах против французов нападающий отправил мяч в ворота три раза.