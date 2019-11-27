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Половину своих голов в Лиге чемпионов Дзюба забил «Лиону»

27 ноября 2019, 23:13
6

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов форвард «Зенита» Артем Дзюба забил победный гол в ворота «Лиона» (2:0). Это восьмой мяч россиянина в главном еврокубке.

Половину из них, четыре, Дзюба забил в ворота именно лионцев. В сезоне-2015/16 в двух матчах против французов нападающий отправил мяч в ворота три раза.

  • Дзюба стал лидером среди российских игроков по голам в Лиге чемпионов – он сравнялся с Андреем Тихоновым и Аланом Дзагоевым.
  • В текущем сезоне турнира Дзюба забил два гола.
  • «Зенит» в группе Лиги чемпионов идет вторым.

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Лион Дзюба Артем
Комментарии (6)
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paracetamol
1574887022
Неплохо!
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Garrincha58
1574888080
ужас! даже десять никто не забил это ж как надо играть
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yоwill
1574888102
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shaekhovsalikhnrc
1574896525
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амани
1574995253
дэюба глыба.......куда там Месси, Роналду, оба курят в сторонке
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