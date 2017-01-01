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    Путин – о Евро-2020: «Сделаем все, чтобы не подвести игроков и фанатов. Это будет особый чемпионат»

    Президент России Владимир Путин провел официальную встречу с президентом УЕФА Александром Чеферином. Стороны обсудили подготовку к чемпионату Европы.

    «Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков. Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов.

    Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его», – напомнил Путин.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +657

      Cubinec1989 9 минут назад

      Если после футбола 2018 повысили пенсионный возраст на 5 лет, то что после этого, "юбилейного" евро, повысят?

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      Рейтинг: +260

      Алеха32 12 минут назад

      Я лучше события не заню ,чтобы бабки отмыться,и сделаем всё чтобы это сделать,так как мыть бабки уже не начем.

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