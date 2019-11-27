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  • Путин – о Евро-2020: «Сделаем все, чтобы не подвести игроков и фанатов. Это будет особый чемпионат»

Путин – о Евро-2020: «Сделаем все, чтобы не подвести игроков и фанатов. Это будет особый чемпионат»

27 ноября 2019, 19:42
7

Президент России Владимир Путин провел официальную встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином. Стороны обсудили подготовку к чемпионату Европы.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков. Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов.

Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его», – напомнил Путин.

  • Евро-2020 пройдет в июне-июле.
  • Четыре матча примет Санкт-Петербург.
  • Финал состоится на лондонском «Уэмбли».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Путин Владимир
Комментарии (7)
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Алеха32
1574873628
Я лучше события не заню ,чтобы бабки отмыться,и сделаем всё чтобы это сделать,так как мыть бабки уже не начем.
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Cubinec1989
1574873794
Если после футбола 2018 повысили пенсионный возраст на 5 лет, то что после этого, "юбилейного" евро, повысят?
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MOBI
1574884512
НУ ВСЁ ТЕПЕРЬ В 70 НА ПЕНСИЮ
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семёнычев
1574885087
наверное Путин прав, чемпионат для России будет действительно особый, ибо 9 декабря WADA принимает решение по вопросу участия России во всех международных соревнованиях, а также проведения их на территории России.... и очень возможно, что в "эпоху гениального Путина" нам не нужно будет заливать катки, наполнять бассейны и сеять траву на газонах....
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yоwill
1574888168
Eсли делаeте ставки -> portal-bet.ru
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paracetamol
1574897193
Надо тренера сборной поменять. С этим никуда, тупой как пробка!
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Niko
1574911961
Тревожный знак, походу готовят сюрприз( либо пенсия, либо налоги, а может и интернет закроют ( если царь обратил на что внимание пипец, жди беды. Это Россия!
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