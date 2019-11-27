Путин – о Евро-2020: «Сделаем все, чтобы не подвести игроков и фанатов. Это будет особый чемпионат»

Президент России Владимир Путин провел официальную встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином. Стороны обсудили подготовку к чемпионату Европы.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков. Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов.

Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его», – напомнил Путин.