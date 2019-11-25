Клопп: «Если давать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения – это Месси. Лучший игрок прошлого сезона – ван Дейк»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, кто больше заслужил «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.

«Если давать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения, то его всегда можно отдавать Лионелю Месси. Но если давать его лучшему игроку прошлого сезона – им был Вирджил ван Дейк.

Я не знаю, как все сработает, но именно я так все и вижу. Если лучший игрок из всех – Лионель. Если лучший прошлого сезона – Вирджил. Посмотрим», – сказал Клопп.