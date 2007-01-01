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    Клопп: «Если давать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения – это Месси. Лучший игрок прошлого сезона – ван Дейк»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, кто больше заслужил «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.

    «Если давать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения, то его всегда можно отдавать Лионелю Месси. Но если давать его лучшему игроку прошлого сезона – им был Вирджил ван Дейк.

    Я не знаю, как все сработает, но именно я так все и вижу. Если лучший игрок из всех – Лионель. Если лучший прошлого сезона – Вирджил. Посмотрим», – сказал Клопп.

    • Ван Дейк и Месси входят в топ-30 претендентов на награду «Золотой мяч».
    • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
    • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

    Источник: Yahoo Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1597

      giluxa1963 1 час назад

      если лучший из всех то золотому писюну и в десятке нет места не то что в мире а в Аргентине до Пеле Гарринче и Марадоны как до неба шахтеру

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      Рейтинг: +2555

      TOMSON > giluxa1963 43 минуты назад

      Что за бред? Марадона только пару сезонов топовых показал, а Пеле так из Бразилии и не уехал.

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