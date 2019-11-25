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  • Клопп: «Если давать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения – это Месси. Лучший игрок прошлого сезона – ван Дейк»

Клопп: «Если давать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения – это Месси. Лучший игрок прошлого сезона – ван Дейк»

25 ноября 2019, 14:31
15

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, кто больше заслужил «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.

«Если давать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения, то его всегда можно отдавать Лионелю Месси. Но если давать его лучшему игроку прошлого сезона – им был Вирджил ван Дейк.

Я не знаю, как все сработает, но именно я так все и вижу. Если лучший игрок из всех – Лионель. Если лучший прошлого сезона – Вирджил. Посмотрим», – сказал Клопп.

  • Ван Дейк и Месси входят в топ-30 претендентов на награду «Золотой мяч».
  • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
  • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

Источник: Yahoo Sport
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Барселона Месси Лионель ван Дейк Вирджил
Комментарии (15)
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giluxa1963
1574683218
если лучший из всех то золотому писюну и в десятке нет места не то что в мире а в Аргентине до Пеле Гаринче и Марадоны как до неба шахтеру
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dinar7777dinar
1574700075
Не вижу ничего такого в этом ван дейке. Бернарду Силва Алисон и мане провели сезон намного лучше . А так месси в индивидуальном плане лучше всех .
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Decorhome
1574751318
Клопп знает что говорит
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zigbert
1574771623
Ван Дейк действительно провел лучший сезон в своей карьере. Но для получения "Золотого мяча" немного не дотягивает.
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