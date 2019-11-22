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    Адиев – о назначении в «Чайку»: «Клубы РПЛ просили меня подождать, но я не хотел сидеть без дела до лета»

    Новый главный тренер «Чайки» Магомед Адиев рассказал о переговорах с клубами РПЛ, которые просили специалиста подождать до лета.

    «Разговоры были, с представителями некоторых клубов РПЛ я встречался, но меня попросили ещe подождать. В основном все переговоры сводились к этому.

    Я всем с самого начала говорил, что я могу ждать только до Нового года, а дальше хочу работать, больших пауз в карьере сейчас делать нельзя. Пока буду работать в ФНЛ, а там если ко мне дальше снова возникнет интерес, то тогда можно будет обсудить сотрудничество. Повторюсь, сидеть без дела до лета я не хотел», – сказал Адиев.

    • Адиев возглавил «Чайку» 14 ноября этого года.
    • Клуб из Песчанокопского занимает 10-е место с турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: News.ru

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    22.11.2019 23:54
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