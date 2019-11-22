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  • Адиев – о назначении в «Чайку»: «Клубы РПЛ просили меня подождать, но я не хотел сидеть без дела до лета»

Адиев – о назначении в «Чайку»: «Клубы РПЛ просили меня подождать, но я не хотел сидеть без дела до лета»

22 ноября 2019, 23:54
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Новый главный тренер «Чайки» Магомед Адиев рассказал о переговорах с клубами РПЛ, которые просили специалиста подождать до лета.

«Разговоры были, с представителями некоторых клубов РПЛ я встречался, но меня попросили ещe подождать. В основном все переговоры сводились к этому.

Я всем с самого начала говорил, что я могу ждать только до Нового года, а дальше хочу работать, больших пауз в карьере сейчас делать нельзя. Пока буду работать в ФНЛ, а там если ко мне дальше снова возникнет интерес, то тогда можно будет обсудить сотрудничество. Повторюсь, сидеть без дела до лета я не хотел», – сказал Адиев.

  • Адиев возглавил «Чайку» 14 ноября этого года.
  • Клуб из Песчанокопского занимает 10-е место с турнирной таблице ФНЛ.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Адиев Магомед
Комментарии (3)
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RJM555
1574491307
а хотел стажироваться в европе.....не приняли наверно
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Пикап96
1574493854
Клубы РПЛ это факт Спартак, Зенит и Локомотив))
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vitvik
1574538234
Всё правильно, Магомед, будь то великие клубы Европы... Они не достойны ждать ещё полгода. Такого тренера надо заслужить и уговорить. Из «Ливерпуля» Клоппа хотели уволить ради приглашения Адиева.
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