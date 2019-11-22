Адиев – о назначении в «Чайку»: «Клубы РПЛ просили меня подождать, но я не хотел сидеть без дела до лета»

Новый главный тренер «Чайки» Магомед Адиев рассказал о переговорах с клубами РПЛ, которые просили специалиста подождать до лета.

«Разговоры были, с представителями некоторых клубов РПЛ я встречался, но меня попросили ещe подождать. В основном все переговоры сводились к этому.

Я всем с самого начала говорил, что я могу ждать только до Нового года, а дальше хочу работать, больших пауз в карьере сейчас делать нельзя. Пока буду работать в ФНЛ, а там если ко мне дальше снова возникнет интерес, то тогда можно будет обсудить сотрудничество. Повторюсь, сидеть без дела до лета я не хотел», – сказал Адиев.