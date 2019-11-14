Экс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев назначен тренером «Чайки» из Песчанокопского.
«Сегодня футбольный клуб «Чайка» подписал контракт с известным в российском футболе специалистом Магомедом Адиевым. Соглашение рассчитано на полтора года», – сообщается в твиттере клуба.
- В сезоне-2018/19 Адиев возглавлял «Анжи», но не сумел спасти команду от вылета из РПЛ.
- В октябре этого года специалист начал работать в «Ахмате», но ушел из клуба через 10 дней после назначения.
- После 23 туров ФНЛ «Чайка» занимает 11-е место с 30 очками.
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Источник: твиттер «Чайки»