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    Экс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»

    Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев назначен тренером «Чайки» из Песчанокопского.

    «Сегодня футбольный клуб «Чайка» подписал контракт с известным в российском футболе специалистом Магомедом Адиевым. Соглашение рассчитано на полтора года», – сообщается в твиттере клуба.

    • В сезоне-2018/19 Адиев возглавлял «Анжи», но не сумел спасти команду от вылета из РПЛ.
    • В октябре этого года специалист начал работать в «Ахмате», но ушел из клуба через 10 дней после назначения.
    • После 23 туров ФНЛ «Чайка» занимает 11-е место с 30 очками.

    Источник: твиттер «Чайки»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      Ушат Помоев 59 минут назад

      а я всё думал кто же станет тренером,волновался капец)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11410

      sssrspartak 1 час назад

      вот это новость,ак новость!спасибо!!

      0
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