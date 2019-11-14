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Экс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»

14 ноября 2019, 13:56
7

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев назначен тренером «Чайки» из Песчанокопского.

«Сегодня футбольный клуб «Чайка» подписал контракт с известным в российском футболе специалистом Магомедом Адиевым. Соглашение рассчитано на полтора года», – сообщается в твиттере клуба.

  • В сезоне-2018/19 Адиев возглавлял «Анжи», но не сумел спасти команду от вылета из РПЛ.
  • В октябре этого года специалист начал работать в «Ахмате», но ушел из клуба через 10 дней после назначения.
  • После 23 туров ФНЛ «Чайка» занимает 11-е место с 30 очками.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Чайки»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Анжи Адиев Магомед
Комментарии (7)
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Ушат Помоев
1573732336
а я всё думал кто же станет тренером,волновался капец)))
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Muboraksho
1573737007
Своими комментами он уничтожил Рашиду карьеру и дух команды Ахмату а теперь с пустым стаканом подался в Чайку...
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paracetamol
1573760776
Чайкой хотят заместить Ростов?
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Серёга Краснодарский
1573809927
успехов чайке.
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RJM555
1573827679
там ему и место....хотя через пару месяцев посмотрим удержится ли
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vgarakh
1574236676
Хороший тренер, удачи в Чайке!!!
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