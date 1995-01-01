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    Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения

    Тренер «Ахмата» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба.

    «Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера ФК «Ахмат». Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды. Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом кроме «Ахмата».

    Здесь – дома – я слишком пропускаю всe через себя, слишком эмоционален, а значит мои эмоции могут мешать и команде, и главному тренеру. Кроме того, все те разговоры, о том, что Адиев должен стать следующим главным тренером «Ахмата» не идут на пользу ни коллективу, ни тренерскому штабу. В ответственный момент самое важное для команды – это спокойная и планомерная работа и чем меньше будет различных раздражающих факторов, тем лучше для всех.

    Я верю, что Игорь Михайлович справится с поставленными перед ним задачами и поможет команде исправить положение в турнирной таблице. Решение для меня непростое ещe и потому, что сам Игорь Михайлович настаивал на том, чтобы я продолжал работать. Между мной и Шалимовым остаются отличные доверительные отношения, но именно поэтому я не хочу ему мешать делать своe дело.

    После долгого и трудного разговора с президентом клуба, мы пришли к полному взаимопониманию. Я благодарен руководству клуба, которое приняло мое решение и в интересах команды пошло мне навстречу. Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову и всем, кто поверил в меня. Спасибо болельщикам, которые так тепло меня здесь встретили. Верю, что впредь команда будет радовать вас своей игрой и результатами. Удачи, «Ахмат»!» – написал Адиев в инстаграме.

    • 30 сентября Шалимов возглавил «Ахмат», заменив Рашида Рахимова.
    • Адиев вошел в тренерский штаб грозненской команды.
    • 42-летний специалист ранее уже работал в чеченском клубе с 2013 по 2016 год, а также в 2018 году.

    Источник: Инстаграм Магомеда Адиева

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    Сегодня, 21:08
    Комментарии5
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      Рейтинг: +518

      Я - легенда 19 минут назад

      По-видимому, у них с Шалимовым были совершенно разные взгляды на тренировочный процесс и тактику. Боливар не выдержал двоих

      1
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      Рейтинг: +373

      ALEX TARAN > Я - легенда 10 минут назад

      По любому... Идиоты...

      0
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      Рейтинг: +10901

      Garrincha58 1 час назад

      бардак

      0
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      Рейтинг: +7585

      parevg 1 час назад

      Шалимов выжил, или обиделся что не его назначили главным.
      А сказать, сказать можно что угодно, или что велели.

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      Рейтинг: +1254

      Obojaemiy 1 час назад

      В динамо пойдёт наверно или с шалимовым не нашёл общий язык

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