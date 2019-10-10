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Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения

10 октября 2019, 21:08
7

Тренер «Ахмата» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба.

«Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера ФК «Ахмат». Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды. Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом кроме «Ахмата».

Здесь – дома – я слишком пропускаю всe через себя, слишком эмоционален, а значит мои эмоции могут мешать и команде, и главному тренеру. Кроме того, все те разговоры, о том, что Адиев должен стать следующим главным тренером «Ахмата» не идут на пользу ни коллективу, ни тренерскому штабу. В ответственный момент самое важное для команды – это спокойная и планомерная работа и чем меньше будет различных раздражающих факторов, тем лучше для всех.

Я верю, что Игорь Михайлович справится с поставленными перед ним задачами и поможет команде исправить положение в турнирной таблице. Решение для меня непростое ещe и потому, что сам Игорь Михайлович настаивал на том, чтобы я продолжал работать. Между мной и Шалимовым остаются отличные доверительные отношения, но именно поэтому я не хочу ему мешать делать своe дело.

После долгого и трудного разговора с президентом клуба, мы пришли к полному взаимопониманию. Я благодарен руководству клуба, которое приняло мое решение и в интересах команды пошло мне навстречу. Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову и всем, кто поверил в меня. Спасибо болельщикам, которые так тепло меня здесь встретили. Верю, что впредь команда будет радовать вас своей игрой и результатами. Удачи, «Ахмат»!» – написал Адиев в инстаграме.

  • 30 сентября Шалимов возглавил «Ахмат», заменив Рашида Рахимова.
  • Адиев вошел в тренерский штаб грозненской команды.
  • 42-летний специалист ранее уже работал в чеченском клубе с 2013 по 2016 год, а также в 2018 году.

Источник: Инстаграм Магомеда Адиева
Россия. Премьер-лига Ахмат Адиев Магомед
Комментарии (7)
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Obojaemiy
1570731214
В динамо пойдёт наверно или с шалимовым не нашёл общий язык
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Garrincha58
1570732197
бардак
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Я - легенда
1570737102
По-видимому, у них с Шалимовым были совершенно разные взгляды на тренировочный процесс и тактику. Боливар не выдержал двоих
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anjaneri
1570743191
Адиеву успехов..., он ещё себя покажет...
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Sviro
1570771643
Не верится в успех Шалимова. Ничего против него не имею, но не думаю, что это тот человек, который поднимет Ахмат. Терек лучше играл. Нельзя было менять имя команды. И в каком контексте сейчас вспоминают имя Ахмата Кадырова? Единственный, кто смог справится с Тереком - Черчесов.
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