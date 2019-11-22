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Малафеев: «Подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандами»

22 ноября 2019, 15:47
6

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев подвел итог выступлению национальной команды в отборе Евро-2020.

«В первую очередь она [игра] приносит результат. Конечно, матч на матч не приходится, но в целом данный стиль имеет право на жизнь.

Не могу сказать, что мне что-то не нравится. Все зависит от состояния и задач коллектива в конкретный момент. Игра отличается в зависимости от оппонента, турнирных задач и других факторов.

Безусловно, подбор футболистов позволяет России бороться с грандами. При этом нельзя отрицать такую вещь, как общая стоимость коллектива. По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру», – сказал Малафеев.

  • Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе, потерпев два поражения от Бельгии.

Источник: RT
Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Малафеев Вячеслав Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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lipatov32
1574431761
С какими? Сан Марино!))))
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Victor.Vings
1574436151
А вот и нихера! Мы все видели как играли с грандом с Бельгией и общий счет не утешителен 7:2 ( защита очень слабая и вратарь ) ну хоть пару голов сумели забить.
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paracetamol
1574437574
Подбор футболистов вроде ничего, да тренер-физрук позорник.
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arok
1574445243
Уважаемый Славик, ты то хоть сам веришь в то что говоришь?
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dolf666
1574448144
Я не понял о чём он. Сперва говорит подбор игроков позволяет бороться с грандами, потом говорит что ценник уступает им! Wtf?!
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САДЫЧОК
1574715860
Малафеев: «Подбор футболистов......Это , он про Дзюбу пукнул ?!
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