Малафеев: «Подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандами»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев подвел итог выступлению национальной команды в отборе Евро-2020.
«В первую очередь она [игра] приносит результат. Конечно, матч на матч не приходится, но в целом данный стиль имеет право на жизнь.
Не могу сказать, что мне что-то не нравится. Все зависит от состояния и задач коллектива в конкретный момент. Игра отличается в зависимости от оппонента, турнирных задач и других факторов.
Безусловно, подбор футболистов позволяет России бороться с грандами. При этом нельзя отрицать такую вещь, как общая стоимость коллектива. По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру», – сказал Малафеев.
- Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе, потерпев два поражения от Бельгии.
Источник: RT