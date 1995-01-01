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    Малафеев: «Подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандами»

    Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев подвел итог выступлению национальной команды в отборе Евро-2020.

    «В первую очередь она [игра] приносит результат. Конечно, матч на матч не приходится, но в целом данный стиль имеет право на жизнь.

    Не могу сказать, что мне что-то не нравится. Все зависит от состояния и задач коллектива в конкретный момент. Игра отличается в зависимости от оппонента, турнирных задач и других факторов.

    Безусловно, подбор футболистов позволяет России бороться с грандами. При этом нельзя отрицать такую вещь, как общая стоимость коллектива. По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру», – сказал Малафеев.

    • Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе, потерпев два поражения от Бельгии.

    Источник: RT

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