Малафеев: «Подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандами»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев подвел итог выступлению национальной команды в отборе Евро-2020.

«В первую очередь она [игра] приносит результат. Конечно, матч на матч не приходится, но в целом данный стиль имеет право на жизнь.

Не могу сказать, что мне что-то не нравится. Все зависит от состояния и задач коллектива в конкретный момент. Игра отличается в зависимости от оппонента, турнирных задач и других факторов.

Безусловно, подбор футболистов позволяет России бороться с грандами. При этом нельзя отрицать такую вещь, как общая стоимость коллектива. По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру», – сказал Малафеев.