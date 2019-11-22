Тренер «Лилля» Гальтье: «Я был расстроен и раздражен уходом помощников к Моуринью»

Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье прокомментировал уход своих ассистентов Жоау Сакраменту и Нуну Сантуша в штаб тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

«Да, я был расстроен, раздражен, потому что время выбрано не слишком удачное (в преддверии матча «Лилль» – «ПСЖ» – прим. «Бомбардира»). Но что мог сделать президент клуба, если два сотрудника хотели уйти ради нового вызова?

У каждого свои методы вести дела. Нет, Моуринью мне не звонил, он звонил Луису Кампосу. Прекрасный поступок, просто шикарно», – сказал Гальтье.

В штаб Моуринью из «Лилля» ушли Жоау Сакраменту и Нуну Сантуш. Сообщалось, что в «Тоттенхэм» также может перейти спортивный директор «Лилля» Луис Кампос.

Моуринью назначил своим ассистентом в «Тоттенхэме» португальца Сакраменто из «Лилля»



