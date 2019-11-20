Моуринью назначил своим ассистентом в «Тоттенхэме» португальца Сакраменто из «Лилля»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью определился со своим помощником.
Им стал ассистент главного тренера «Лилля», португалец Жоао Сакраменто. Вместе с ним в «Тоттенхэм» перешли тренер по фитнесу Карлос Лалин, аналитик Джованни Серра и скаут Рикардо Формошино.
Вместе с Маурисио Покеттино «Тоттенхэм» покинули его ассистент Хесус Перес, тренер Мигель Д'Агостино и тренер вратарей Тони Хименес.
«Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером
Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится
Источник: The Sun