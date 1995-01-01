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    Моуринью назначил своим ассистентом в «Тоттенхэме» португальца Сакраменто из «Лилля»

    Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью определился со своим помощником.

    Им стал ассистент главного тренера «Лилля», португалец Жоао Сакраменто. Вместе с ним в «Тоттенхэм» перешли тренер по фитнесу Карлос Лалин, аналитик Джованни Серра и скаут Рикардо Формошино.

    Вместе с Маурисио Покеттино «Тоттенхэм» покинули его ассистент Хесус Перес, тренер Мигель Д'Агостино и тренер вратарей Тони Хименес.

    «Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером

    Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится


    Источник: The Sun

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7621

      Skull_Boy 26 минут назад

      Ну и 3,14здец Шпорам, этот клоун окончательно добьет клуб и раздербанят его за копейки

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