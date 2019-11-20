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  • Моуринью назначил своим ассистентом в «Тоттенхэме» португальца Сакраменто из «Лилля»

Моуринью назначил своим ассистентом в «Тоттенхэме» португальца Сакраменто из «Лилля»

20 ноября 2019, 15:37
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Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью определился со своим помощником.

Им стал ассистент главного тренера «Лилля», португалец Жоао Сакраменто. Вместе с ним в «Тоттенхэм» перешли тренер по фитнесу Карлос Лалин, аналитик Джованни Серра и скаут Рикардо Формошино.

Вместе с Маурисио Покеттино «Тоттенхэм» покинули его ассистент Хесус Перес, тренер Мигель Д'Агостино и тренер вратарей Тони Хименес.

«Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером

Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится


Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Тоттенхэм
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1574254495
Ну и 3,14здец Шпорам, этот клоун окончательно добьет клуб и раздербанят его за копейки
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BlackMurder
1574265346
Начинайте собирать деньги, берите кредиты
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