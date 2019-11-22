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Дриусси: «Игра «Зенита» осенью? Все очень хорошо»

22 ноября 2019, 06:22
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Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси оценил выступление команды осенью. Спортсмен считает, что проблем нет.

— Как тебе игра «Зенита» этой осенью?

— Считаю, что все очень хорошо. Мы добились хорошего баланса. Конечно, всегда есть что улучшать. Но в чемпионате у нас хороший ход — на пять очков опережаем ближайшего преследователя. В Лиге чемпионов впереди два матча, которые мы обязаны выиграть. Еще и Кубок. Продолжаем борьбу во всех турнирах. Так что все отлично.

  • «Зенит» в группе Лиги чемпионов идет третьим.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • 23-го ноября, в субботу, «Зенит» в 17-м туре РПЛ сыграет с «Рубином».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (1)
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starche
1574409604
Очень нравится игра этого умного футболиста.
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