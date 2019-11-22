Дриусси: «Игра «Зенита» осенью? Все очень хорошо»

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси оценил выступление команды осенью. Спортсмен считает, что проблем нет.

— Как тебе игра «Зенита» этой осенью?

— Считаю, что все очень хорошо. Мы добились хорошего баланса. Конечно, всегда есть что улучшать. Но в чемпионате у нас хороший ход — на пять очков опережаем ближайшего преследователя. В Лиге чемпионов впереди два матча, которые мы обязаны выиграть. Еще и Кубок. Продолжаем борьбу во всех турнирах. Так что все отлично.