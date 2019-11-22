Дриусси: «Игра «Зенита» осенью? Все очень хорошо»

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси оценил выступление команды осенью. Спортсмен считает, что проблем нет.
— Как тебе игра «Зенита» этой осенью?
— Считаю, что все очень хорошо. Мы добились хорошего баланса. Конечно, всегда есть что улучшать. Но в чемпионате у нас хороший ход — на пять очков опережаем ближайшего преследователя. В Лиге чемпионов впереди два матча, которые мы обязаны выиграть. Еще и Кубок. Продолжаем борьбу во всех турнирах. Так что все отлично.
- «Зенит» в группе Лиги чемпионов идет третьим.
- Команда лидирует в РПЛ.
- 23-го ноября, в субботу, «Зенит» в 17-м туре РПЛ сыграет с «Рубином».
Источник: Sport24