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  • Оle: отставку Марадоны из «Химнасии и Эсгримы» аннулировали, тренер продолжит работать

Оle: отставку Марадоны из «Химнасии и Эсгримы» аннулировали, тренер продолжит работать

21 ноября 2019, 23:50

Ранее сообщалось, что главный тренер аргентинской «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона отправлен в отставку. С таким заявлением выступил президент клуба Габриэль Пеллегрино, но позднее ситуация изменилась.

Юрист Марадоны Матиас Морла рассказал, что в клубе отменили отставку и штаб продолжит работу. Как пишет Ole, узнав об увольнении специалиста, футболисты расстроились и хотели, чтобы он остался.

  • Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года.
  • Под его руководством клуб провел восемь матчей, три из которых выиграл и пять проиграл.
  • Марадона тренировал сборную Аргентины.

Источник: Ole

Аргентинская ежедневная спортивная газета, основанная в 1996 году. Аудитория в твиттере - более двух миллионов подписчиков.

Аргентина Марадона Диего
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