Оle: отставку Марадоны из «Химнасии и Эсгримы» аннулировали, тренер продолжит работать

Ранее сообщалось, что главный тренер аргентинской «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона отправлен в отставку. С таким заявлением выступил президент клуба Габриэль Пеллегрино, но позднее ситуация изменилась.

Юрист Марадоны Матиас Морла рассказал, что в клубе отменили отставку и штаб продолжит работу. Как пишет Ole, узнав об увольнении специалиста, футболисты расстроились и хотели, чтобы он остался.