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    Оle: отставку Марадоны из «Химнасии и Эсгримы» аннулировали, тренер продолжит работать

    Ранее сообщалось, что главный тренер аргентинской «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона отправлен в отставку. С таким заявлением выступил президент клуба Габриэль Пеллегрино, но позднее ситуация изменилась.

    Юрист Марадоны Матиас Морла рассказал, что в клубе отменили отставку и штаб продолжит работу. Как пишет Ole, узнав об увольнении специалиста, футболисты расстроились и хотели, чтобы он остался.

    • Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года.
    • Под его руководством клуб провел восемь матчей, три из которых выиграл и пять проиграл.
    • Марадона тренировал сборную Аргентины.

    Источник: Ole

    Аргентинская ежедневная спортивная газета, основанная в 1996 году. Аудитория в твиттере - более двух миллионов подписчиков.

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    21.11.2019 23:50
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