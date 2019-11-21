Оle: отставку Марадоны из «Химнасии и Эсгримы» аннулировали, тренер продолжит работать

Ранее сообщалось, что главный тренер аргентинской «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона отправлен в отставку. С таким заявлением выступил президент клуба Габриэль Пеллегрино, но позднее ситуация изменилась.
Юрист Марадоны Матиас Морла рассказал, что в клубе отменили отставку и штаб продолжит работу. Как пишет Ole, узнав об увольнении специалиста, футболисты расстроились и хотели, чтобы он остался.
- Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года.
- Под его руководством клуб провел восемь матчей, три из которых выиграл и пять проиграл.
- Марадона тренировал сборную Аргентины.
Источник: Ole
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