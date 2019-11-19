Марадона ушел с поста главного тренера «Химнасии». Он проработал в клубе два с половиной месяца

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона покинул занимаемый пост.
Об этом в эфире радиостанции La Red сообщил президент клуба из Ла-Платы Габриэль Пеллегрино. Причины соответствующего решения 59-летнего специалиста не уточняются.
- Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года.
- Под его руководством клуб провел восемь матчей, три из которых выиграл и пять проиграл.
- Ранее сообщалось, что Марадона может уйти из клуба, если «Химнасию» покинет президент Пеллегрино.
Источник: La Nacion
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