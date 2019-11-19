Марадона ушел с поста главного тренера «Химнасии». Он проработал в клубе два с половиной месяца

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона покинул занимаемый пост.

Об этом в эфире радиостанции La Red сообщил президент клуба из Ла-Платы Габриэль Пеллегрино. Причины соответствующего решения 59-летнего специалиста не уточняются.