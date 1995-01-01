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    Марадона ушел с поста главного тренера «Химнасии». Он проработал в клубе два с половиной месяца

    Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона покинул занимаемый пост.

    Об этом в эфире радиостанции La Red сообщил президент клуба из Ла-Платы Габриэль Пеллегрино. Причины соответствующего решения 59-летнего специалиста не уточняются.

    • Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года.
    • Под его руководством клуб провел восемь матчей, три из которых выиграл и пять проиграл.
    • Ранее сообщалось, что Марадона может уйти из клуба, если «Химнасию» покинет президент Пеллегрино.

    Источник: La Nacion

    La Nacion — ежедневная газета, выходящая в Буэнос-Айресе. Основана 14 января 1870 года Бартоломе Митре — бывшим президентом Аргентины. Имеет средний ежедневный тираж 160 000.

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