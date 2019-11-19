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  • Марадона ушел с поста главного тренера «Химнасии». Он проработал в клубе два с половиной месяца

Марадона ушел с поста главного тренера «Химнасии». Он проработал в клубе два с половиной месяца

19 ноября 2019, 21:40

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона покинул занимаемый пост.

Об этом в эфире радиостанции La Red сообщил президент клуба из Ла-Платы Габриэль Пеллегрино. Причины соответствующего решения 59-летнего специалиста не уточняются.

  • Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года.
  • Под его руководством клуб провел восемь матчей, три из которых выиграл и пять проиграл.
  • Ранее сообщалось, что Марадона может уйти из клуба, если «Химнасию» покинет президент Пеллегрино.

Источник: La Nacion

La Nacion — ежедневная газета, выходящая в Буэнос-Айресе. Основана 14 января 1870 года Бартоломе Митре — бывшим президентом Аргентины. Имеет средний ежедневный тираж 160 000.

Аргентина Марадона Диего
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