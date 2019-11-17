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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Марадона может покинуть пост главного тренера «Химнасии»

    Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона может уйти в отставку, сообщает TNT Sports.

    По информации источника, 59-летний специалист рассматривает вариант с уходом с занимаемого поста, если клуб покинет его нынешний президент Габриэль Пеллегрино.

    • Марадона возглавил «Химнасию» 5 сентября.
    • По итогам 13 туров команда занимает 22-е из 24-х мест в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

    Источник: TNT Sports

    Цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1071

      Stavropolets 30 минут назад

      И снова не задалось

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Питерский кардинал 48 минут назад

      Из-за кокаина похож на все 100.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +669

      Давид59 1 час назад

      22-е место из 24-х? Да уж!С гимназистами ты дружок явно не сладил! Похоже по гимназисткам больше бегали!

      0
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