Марадона может покинуть пост главного тренера «Химнасии»

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона может уйти в отставку, сообщает TNT Sports.
По информации источника, 59-летний специалист рассматривает вариант с уходом с занимаемого поста, если клуб покинет его нынешний президент Габриэль Пеллегрино.
- Марадона возглавил «Химнасию» 5 сентября.
- По итогам 13 туров команда занимает 22-е из 24-х мест в турнирной таблице чемпионата Аргентины.
Источник: TNT Sports
Цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.