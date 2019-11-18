Марадона может покинуть пост главного тренера «Химнасии»

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона может уйти в отставку, сообщает TNT Sports.

По информации источника, 59-летний специалист рассматривает вариант с уходом с занимаемого поста, если клуб покинет его нынешний президент Габриэль Пеллегрино.