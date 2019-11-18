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Марадона может покинуть пост главного тренера «Химнасии»

18 ноября 2019, 09:37
2

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона может уйти в отставку, сообщает TNT Sports.

По информации источника, 59-летний специалист рассматривает вариант с уходом с занимаемого поста, если клуб покинет его нынешний президент Габриэль Пеллегрино.

  • Марадона возглавил «Химнасию» 5 сентября.
  • По итогам 13 туров команда занимает 22-е из 24-х мест в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

Источник: TNT Sports

Цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.

Аргентина Марадона Диего
Комментарии (2)
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Давид59
1574062653
22-е место из 24-х? Да уж!С гимназистами ты дружок явно не сладил! Похоже по гимназисткам больше бегали!
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Stavropolets
1574066650
И снова не задалось
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