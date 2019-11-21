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  • Защитник «Шахтера» Кривцов – о Ракицком: «Игрока с таким уникальным пасом не хватает сборной Украины»

Защитник «Шахтера» Кривцов – о Ракицком: «Игрока с таким уникальным пасом не хватает сборной Украины»

21 ноября 2019, 17:34
4

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал уход защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого из национальной команды.

«Все знают, что Ракицкий может давать идеальные пасы, я бы даже сказал уникальные. Игрока с такими способностями выдать точный и своевременный пас действительно не хватает. Но, как вы понимаете, уход Ярослава из сборной непосредственно связан с его переходом в «Зенит». Это было его решение, я его осуждать не берусь», – цитирует Кривцова «Диалог.ua».

  • Ракицкий перешел в «Зенит» зимой 2019 года.
  • После ухода из «Шахтера» украинский защитник ни разу не получил вызов в национальную команду своей страны.

Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

Источник: Диалог.ua
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Шахтер Украина Зенит Кривцов Сергей Ракицкий Ярослав
Комментарии (4)
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кошмарик
1574350875
ща нацики накидают Кривцову полную панамку.. жаль..
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Давид59
1574368774
Все вопросы к Шевченко. Думаю косвенно к нему Кривцов и обращался
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Decorhome
1574411464
Если бы не политика
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