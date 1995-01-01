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    Защитник «Шахтера» Кривцов – о Ракицком: «Игрока с таким уникальным пасом не хватает сборной Украины»

    Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал уход защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого из национальной команды.

    «Все знают, что Ракицкий может давать идеальные пасы, я бы даже сказал уникальные. Игрока с такими способностями выдать точный и своевременный пас действительно не хватает. Но, как вы понимаете, уход Ярослава из сборной непосредственно связан с его переходом в «Зенит». Это было его решение, я его осуждать не берусь», – цитирует Кривцова «Диалог.ua».

    • Ракицкий перешел в «Зенит» зимой 2019 года.
    • После ухода из «Шахтера» украинский защитник ни разу не получил вызов в национальную команду своей страны.

    Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

    Источник: Диалог.ua

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2102

      кошмарик 29 минут назад

      ща нацики накидают Кривцову полную панамку.. жаль..

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