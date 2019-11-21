Жирков: «Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков не дал однозначный ответ на вопрос о своем будущем в национальной команде.

«Хорошо, что заняли второе место в своей группе и спокойно вышли на чемпионат Европы. Могли, наверное, выступить и лучше в этой квалификации, но чего-то всe-таки не хватило. Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю», – сказал футболист.