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    Жирков: «Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю»

    Полузащитник сборной России Юрий Жирков не дал однозначный ответ на вопрос о своем будущем в национальной команде.

    «Хорошо, что заняли второе место в своей группе и спокойно вышли на чемпионат Европы. Могли, наверное, выступить и лучше в этой квалификации, но чего-то всe-таки не хватило. Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю», – сказал футболист.

    • Жиркову в августе исполнилось 36 лет.
    • За сборную России игрок «Зенита» выступает с 2005 года.
    • В его активе два гола и 11 ассистов в 92 матчах.

    Источник: «Известия»

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