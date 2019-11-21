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  • Жирков: «Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю»

Жирков: «Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю»

21 ноября 2019, 06:52
10

Полузащитник сборной России Юрий Жирков не дал однозначный ответ на вопрос о своем будущем в национальной команде.

«Хорошо, что заняли второе место в своей группе и спокойно вышли на чемпионат Европы. Могли, наверное, выступить и лучше в этой квалификации, но чего-то всe-таки не хватило. Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю», – сказал футболист.

  • Жиркову в августе исполнилось 36 лет.
  • За сборную России игрок «Зенита» выступает с 2005 года.
  • В его активе два гола и 11 ассистов в 92 матчах.

Источник: «Известия»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Жирков Юрий
Комментарии (10)
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woyser
1574311674
При всём уважение к Юре, надо заканчивать со сборной. Время безжалостно. Современный футбол становится всё атлетичнее и быстрее. Опыт и работоспособность на стороне Жиркова, но вот физика...
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ZENIT*****
1574312182
Уважуха тебе,Юра,ты настоящий боец!
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den161
1574317900
Юра, ты красавец! Но всему приходит конец. Спасибо. Пора уходить
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nik55
1574319181
кому нужны рекорды----пора уходить
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Давид59
1574319256
А что? Вспомним камерунца Роже Милла. Играл и капитанил на ЧМ в 38 лет
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