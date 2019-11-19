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  • Товарищеский матч. Бразилия разгромила Южную Корею и прервала серию из пяти матчей без побед

Товарищеский матч. Бразилия разгромила Южную Корею и прервала серию из пяти матчей без побед

19 ноября 2019, 18:31
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В товарищеском матче сборная Бразилии в ОАЭ одержала крупную победу над Южной Кореей.

Бразилия прервала серию из пяти матчей без побед. В пяти предыдущих товарищеских встречах бразильцы дважды проиграли и три раза сыграли вничью. Последний раз пентакампеоны побеждали в финале Кубка Америки в июле.

Товарищеский матч.

Бразилия – Южная Корея – 3:0 (2:0).

Голы: 1:0 – Лукас Пакета, 9; 2:0 – Коутиньо, 36; 3:0 – Данило, 60.

Бразилия: Алиссон, Лоди (Эмерсон, 88), Данило, Маркиньос, Милитао, Коутиньо, Фабиньо, Лукас Пакета (Фирмино, 84), Артур (Дуглас Луис, 80), Ришарлисон, Габриэл Жезус (Родриго, 88).

Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Мин Чжэ, Ким Ен Гвон, Ким Чжин Су, Ким Мун Хван, Чжон У Ен, Чжу Се Чжон (Хван Ин Бом, 88), Ли Чжэ Сон (Квон Чхан Хун, 76), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (На Сан Хо, 65), Хван Ый Чжо.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Бразилия Южная Корея
Комментарии (1)
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Авек плезир
1574181528
Ну прям перемога
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