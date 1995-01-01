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    Товарищеский матч. Бразилия разгромила Южную Корею и прервала серию из пяти матчей без побед

    В товарищеском матче сборная Бразилии в ОАЭ одержала крупную победу над Южной Кореей.

    Бразилия прервала серию из пяти матчей без побед. В пяти предыдущих товарищеских встречах бразильцы дважды проиграли и три раза сыграли вничью. Последний раз пентакампеоны побеждали в финале Кубка Америки в июле.

    Товарищеский матч.

    Бразилия – Южная Корея – 3:0 (2:0).

    Голы: 1:0 – Лукас Пакета, 9; 2:0 – Коутиньо, 36; 3:0 – Данило, 60.

    Бразилия: Алиссон, Лоди (Эмерсон, 88), Данило, Маркиньос, Милитао, Коутиньо, Фабиньо, Лукас Пакета (Фирмино, 84), Артур (Дуглас Луис, 80), Ришарлисон, Габриэл Жезус (Родриго, 88).

    Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Мин Чжэ, Ким Ен Гвон, Ким Чжин Су, Ким Мун Хван, Чжон У Ен, Чжу Се Чжон (Хван Ин Бом, 88), Ли Чжэ Сон (Квон Чхан Хун, 76), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (На Сан Хо, 65), Хван Ый Чжо.

    Источник: Бомбардир.ру

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