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  • Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА

Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА

19 ноября 2019, 16:32
34

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории и возможного отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), утверждает Daily Mail.

9 декабря состоится заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором рассмотрят рекомендации антидопингового комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА. Российское агентство может быть лишено статуса соответствия.

Это решение может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS), который вправе лишить Россию права участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также проведения матчей Евро-2020 в Петербурге.

  • В случае отстранения РУСАДА наказание будет распространяться на все спортивные состязания, действующие по кодексу WADA, включая ЧМ по футболу.
  • Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, и сыграет минимум два домашних матча в Петербурге.

BBC: существует риск пропуска Россией ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА


Источник: Daily Mail
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (34)
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sochi-2013
1574172770
Нахрена они еще предлоги ищут? Сказали бы, то просто не хотим играть в России. И с Россией! Стране объявлена война; в спорте, политике, экономике, в правовом поле! Когда уже последует адекватный и асимметричный ответ? Сколько мы будем оправдываться и доказывать, что мы страна не верблюдов?!!!!!!!!!!!!!
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3a zenit
1574173046
думаю нас лишат домашних матчей,с РУСАДА полная жепа.
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Dmitriy 87
1574173144
Это не РУСАДА виновато или кто то там еще.... это чистая политика...
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Дима Цэ
1574173185
Глупо давать заднюю, когда все уже практически распланировано((( Да черт с ними, уроды... Политика, мать ее
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portero
1574174598
по накатанной схема наглосаксы пробивают тему
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paracetamol
1574179155
Надо им газ отрубить, посмотрим что делать будут!
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Фан666
1574182348
Лучше бы нашу сборную лишили позора от участия не хер оздоеву с шатовым там делать
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FanatSerj
1574183431
опять Англичашки чушь всякую придумывают, всё ЧМ2018 не забудут.
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zigbert
1574185277
Ничего удивительного нет пока существует конфронтация. И правды мы не узнаем. Там все засекречено.
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Enter2006
1574189390
Они бы в сторону кабаних - типа теннисисток США Уильямс бы посмотрели. Они уже на терминаторов похоже, там даже проб на наркотические вещества и допинг не нужно, все видно по их телу, и всё нормально. Сами извращают спорт - сами просят ответственности. Политические шакалы!
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