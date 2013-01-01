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    Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА

    Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории и возможного отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), утверждает Daily Mail.

    9 декабря состоится заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором рассмотрят рекомендации антидопингового комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА. Российское агентство может быть лишено статуса соответствия.

    Это решение может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS), который вправе лишить Россию права участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также проведения матчей Евро-2020 в Петербурге.

    • В случае отстранения РУСАДА наказание будет распространяться на все спортивные состязания, действующие по кодексу WADA, включая ЧМ по футболу.
    • Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, и сыграет минимум два домашних матча в Петербурге.

    BBC: существует риск пропуска Россией ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА


    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2147

      BlackMurder 6 минут назад

      И пофигу

      0
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      Рейтинг: +35196

      portero 14 минут назад

      по накатанной схема наглосаксы пробивают тему

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1028

      Decorhome 37 минут назад

      опять допинг

      0
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      Рейтинг: +650

      Дима Цэ 37 минут назад

      Глупо давать заднюю, когда все уже практически распланировано((( Да черт с ними, уроды... Политика, мать ее

      -1
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      Рейтинг: +43

      Dmitriy 87 38 минут назад

      Это не РУСАДА виновато или кто то там еще.... это чистая политика...

      2
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      Рейтинг: +35196

      portero > Dmitriy 87 51 секунду назад

      рыло в пушку у всех , но кто сильнее тот и прав....

      0
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      Рейтинг: +4355

      3a zenit 39 минут назад

      думаю нас лишат домашних матчей,с РУСАДА полная жепа.

      1
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      Рейтинг: +3917

      sochi-2013 44 минуты назад

      Нахрена они еще предлоги ищут? Сказали бы, то просто не хотим играть в России. И с Россией!
      Стране объявлена война; в спорте, политике, экономике, в правовом поле! Когда уже последует адекватный и асимметричный ответ? Сколько мы будем оправдываться и доказывать, что мы страна не верблюдов?!!!!!!!!!!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1600

      Чермындыр > sochi-2013 42 минуты назад

      Ассиметричный ответ - это по твоему что?

      0
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      Рейтинг: +3917

      sochi-2013 > Чермындыр 36 минут назад

      Англию опустить (в каком смысле, сам догадайся), или на зиму газ Европе отрубить. На годик сделаем российский чучхе. В сторону запада.

      0
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      Рейтинг: +21749

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Когда же эта бл@дская этопея с подменой проб закончится, и виновные, от которых страдает наш спорт, понесут наказание.

      2
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      Рейтинг: +410

      dimar > gol_kak_sokol 1 час назад

      не понесут)) Думаю Вы сами понимаете почему

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