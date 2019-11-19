Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории и возможного отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), утверждает Daily Mail.

9 декабря состоится заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором рассмотрят рекомендации антидопингового комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА. Российское агентство может быть лишено статуса соответствия.

Это решение может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS), который вправе лишить Россию права участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также проведения матчей Евро-2020 в Петербурге.

В случае отстранения РУСАДА наказание будет распространяться на все спортивные состязания, действующие по кодексу WADA, включая ЧМ по футболу.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, и сыграет минимум два домашних матча в Петербурге.

BBC: существует риск пропуска Россией ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА



