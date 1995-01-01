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    BBC: существует риск пропуска Россией ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА

    Сборная России рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

    Вчера WADA нашло неточность в базе данных московской лаборатории допинг-проб и теперь может отстранить РУСАДА.

    Сейчас обвиняемая сторона готовит объяснительный доклад, чтобы отстоять позиции. На это у России есть три недели.

    • В случае отстранения российской организации наказание будет распространяться на все спортивные состязания, действующие по кодексу WADA, включая ЧМ по футболу.
    • По данным Рейтинга Букмекеров, у ФИФА нет вопросов из-за нового допингового скандала к сборной России и в частности к РФС.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +48

      alarm 10 минут назад

      итальянцы-2018, наверное, перекрестились, когда пролетели. уж лучше дома сидеть, чем как немцы. да и испания/португалия/аргентина. может и нам лучше отсидеться, чем какое-нибудь позорное место получить, как на последнем евро было (23 место, хуже только хохлы выступили, занявшие 24).

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      Рейтинг: +1650

      Snek 13 минут назад

      Да нее, ФИФА или УЕФА вряд ли позволит им отстранять сборные по политическим причинам, это не ОИ, тут совсем другие правила. По крайней мере по регламенту ФИФА отстраняются игроки, а не страна. Да бывают какие-то исключения, но если именно сам штаб попался за руку, а РУСАДА не имеет никакого отношения к допинг проблема как в УЕФА, так и в ФИФА, там как раз всё находится всё под юрисдикцией ВАДА.

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      Рейтинг: +81

      Вальдемар IV 53 минуты назад

      шанс избежать позора

      0
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      Рейтинг: +4992

      BRO_football 1 час назад

      Пусть сначала Россия Квалификацию на ЧМ пройдёт, а уж потом думает как из-за РУСАДА и WADA она не сможет пропустить ЧМ

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      Рейтинг: +1778

      absent32 1 час назад

      что то в новостях про нашу сборную ни слова не сказали, только об отстранении от олимпиады в токио

      1
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      Рейтинг: +3732

      alp 1 час назад

      ну, бритов понять можно - они всегда наизнанку выворачиваются, чтобы России поднос р @ ть.. больше удивляет другое - почему в спорт руководстве сидят такие дебилы, которые не могут все сделать нормально?

      2
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      Рейтинг: +1885

      diadushka > alp 1 минуту назад

      потому что там сидят люди для других целей, а именно, для распила денег, а не для развития спорта! И они отнюдь не дебилы, а очень даже знающие толк в распиле! А по вопросам спорта они не компетентны

      0
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      Рейтинг: +1090

      lek! 1 час назад

      Печалька , ну а если серьёзно это катастрофа мать их.

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      Рейтинг: +137

      vavanze 2 часа назад

      Пох

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      Рейтинг: +3820

      ivan-football-fan > vavanze 1 час назад

      У России особый путь -
      нахерачиться и заснуть...
      И пусть будет всё муть и жуть,
      нам всё пох, нас нельзя завернуть)))

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