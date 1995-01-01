BBC: существует риск пропуска Россией ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА

итальянцы-2018, наверное, перекрестились, когда пролетели. уж лучше дома сидеть, чем как немцы. да и испания/португалия/аргентина. может и нам лучше отсидеться, чем какое-нибудь позорное место получить, как на последнем евро было (23 место, хуже только хохлы выступили, занявшие 24).
Сборная России рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Вчера WADA нашло неточность в базе данных московской лаборатории допинг-проб и теперь может отстранить РУСАДА.
Сейчас обвиняемая сторона готовит объяснительный доклад, чтобы отстоять позиции. На это у России есть три недели.
- В случае отстранения российской организации наказание будет распространяться на все спортивные состязания, действующие по кодексу WADA, включая ЧМ по футболу.
- По данным Рейтинга Букмекеров, у ФИФА нет вопросов из-за нового допингового скандала к сборной России и в частности к РФС.