BBC: существует риск пропуска Россией ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА

Сборная России рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Вчера WADA нашло неточность в базе данных московской лаборатории допинг-проб и теперь может отстранить РУСАДА.

Сейчас обвиняемая сторона готовит объяснительный доклад, чтобы отстоять позиции. На это у России есть три недели.