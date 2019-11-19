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    Луис Энрике вновь возглавил сборную Испании

    Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес сообщил, что бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике вернулся в команду.

    По его словам, Роберт Морено, который занимал должность Энрике после его ухода, покинет национальную команду.

    • 9 июля 2018 года Энрике возглавил сборную Испании, подписав двухлетний контракт.
    • В марте 2019-го тренер временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Морено.
    • 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
    • 29 августа стало известно, что у специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

    Источник: AS

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