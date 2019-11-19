Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луис Энрике вновь возглавил сборную Испании

19 ноября 2019, 15:03
4

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес сообщил, что бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике вернулся в команду.

По его словам, Роберт Морено, который занимал должность Энрике после его ухода, покинет национальную команду.

  • 9 июля 2018 года Энрике возглавил сборную Испании, подписав двухлетний контракт.
  • В марте 2019-го тренер временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Морено.
  • 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
  • 29 августа стало известно, что у специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

Источник: AS
Отбор ЧЕ-2020 Испания Энрике Луис Морено Роберт
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Decorhome
1574173288
верните Висенте дель Боске
Ответить
portero
1574179136
И зачем было его выгонять, ломать команду?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+