Луис Энрике вновь возглавил сборную Испании

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес сообщил, что бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике вернулся в команду.
По его словам, Роберт Морено, который занимал должность Энрике после его ухода, покинет национальную команду.
- 9 июля 2018 года Энрике возглавил сборную Испании, подписав двухлетний контракт.
- В марте 2019-го тренер временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Морено.
- 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
- 29 августа стало известно, что у специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.
Источник: AS