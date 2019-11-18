Луис Энрике может вернуться в сборную Испании

Королевская федерация футбола Испании рассматривает вариант с возвращением Луиса Энрике на пост главного тренера национальной сборной.
По информации Mundo Deportivo, в ближайшее время 49-летний специалист может сменить на этой должности Роберта Морено.
Шансы на то, что Энрике будет возглавлять испанцев на Евро-2020 оцениваются высоко.
- 9 июля 2018 года Энрике возглавил сборную Испании, подписав двухлетний контракт.
- В марте 2019-го тренер временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Морено.
- 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
- 29 августа стало известно, что у специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.
Источник: Mundo Deportivo