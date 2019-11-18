Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луис Энрике может вернуться в сборную Испании

18 ноября 2019, 22:46
2

Королевская федерация футбола Испании рассматривает вариант с возвращением Луиса Энрике на пост главного тренера национальной сборной.

По информации Mundo Deportivo, в ближайшее время 49-летний специалист может сменить на этой должности Роберта Морено.

Шансы на то, что Энрике будет возглавлять испанцев на Евро-2020 оцениваются высоко.

  • 9 июля 2018 года Энрике возглавил сборную Испании, подписав двухлетний контракт.
  • В марте 2019-го тренер временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Морено.
  • 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
  • 29 августа стало известно, что у специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

Источник: Mundo Deportivo
Отбор ЧЕ-2020 Испания Энрике Луис Морено Роберт
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nikoo
1574106895
В барсу надо
Ответить
khateev
1574142184
Помощником Морено.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+