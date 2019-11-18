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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Луис Энрике может вернуться в сборную Испании

    Королевская федерация футбола Испании рассматривает вариант с возвращением Луиса Энрике на пост главного тренера национальной сборной.

    По информации Mundo Deportivo, в ближайшее время 49-летний специалист может сменить на этой должности Роберта Морено.

    Шансы на то, что Энрике будет возглавлять испанцев на Евро-2020 оцениваются высоко.

    • 9 июля 2018 года Энрике возглавил сборную Испании, подписав двухлетний контракт.
    • В марте 2019-го тренер временно прекратил исполнять свои обязанности, передав управление командой Морено.
    • 19 июня Энрике официально покинул свой пост «по личным причинам».
    • 29 августа стало известно, что у специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

    Источник: Mundo Deportivo

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    18.11.2019 22:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nikoo 1 час назад

      В барсу надо

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