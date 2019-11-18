Луис Энрике может вернуться в сборную Испании

Королевская федерация футбола Испании рассматривает вариант с возвращением Луиса Энрике на пост главного тренера национальной сборной.

По информации Mundo Deportivo, в ближайшее время 49-летний специалист может сменить на этой должности Роберта Морено.

Шансы на то, что Энрике будет возглавлять испанцев на Евро-2020 оцениваются высоко.