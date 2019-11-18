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  • Медведев: «Кокорин сказал, что мечтает завершить карьеру в «Зените»

Медведев: «Кокорин сказал, что мечтает завершить карьеру в «Зените»

18 ноября 2019, 20:56
12

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с продлением контракта с форвардом Александром Кокориным.

– Александр готовится с главной командой, набирает форму. От того, насколько быстро он обретет кондиции и будет зависеть его будущее и спортивная судьба.

Сергей Семак сказал, что Кокорин уже сейчас мог бы играть за «Зенит». Ожидали, что все пойдет так стремительно?

– Сергей Богданович лучше знает, в каком состоянии его игроки. Мне сложно оценивать состояние футболистов по тренировкам. Могу оценить только по матчам.

– Насколько тяжело Кокорин переживает период, когда не играет?

– На такие вопросы лучше ответят психологи. Но, думаю, ему непросто. Александр прошел через серьезные жизненные испытания. Надеюсь, из мест заключений Кокорин вышел другим человеком. Вижу, с каким желанием он тренируется. Надеюсь, у него все еще впереди.

– Контракт с Кокориным подписан до конца сезона-2019/20. Когда возможен разговор о продлении договора?

– Думаю, весной.

– Но в этом случае форвард в какой-то момент получит право вести переговоры с другими клубами...

– Надеюсь, Александр слов на ветер не бросает. Нападающий сказал, что мечтает играть за «Зенит» и завершить здесь карьеру.

  • Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.
  • После этого футболист принял участие в двух драках, попал в СИЗО, а затем в исправительную колонию.
  • Сразу после освобождения нападающий заключил контракт с «Зенитом».
  • Клуб сможет заявить его во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.

Медведев – о продлении контрактов с Дзюбой и Семаком: «Когда наступит время, вы все обязательно узнаете»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Медведев Александр
Комментарии (12)
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erma
1574100192
По-любому, это лучше чем в тюрьме.
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ЮНик
1574102749
Не глупый однако! А я мечтаю быть акционером "Газпрома". Ни хрена не делая, получать миллионные дивиденды.
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все_будет_AUDI
1574106828
Год назад почти завершил
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ufos73
1574108724
А еще он говорил, что готов играть бесплатно... Хотя 2,5 ляма это конечно почти бесплатно для газпрЁма )))
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Garrincha58
1574109545
все бездари хотят закончить карьеру в Зените, думаю спроси у Дзюбы он тоже так же ответит
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Cules2013
1574110811
чего тянуть, мечты нужно явью делать) можешь хоть завтра завершать)
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maygli
1574118486
Мечта его уже сбылась, он завершил свою карьеру в Зените. Может курить бамбук.
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dzhamatutdin
1574118601
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://shorturl.ca/zrenie
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Дядя Серёжа
1574138998
Всё таки в Зените, не в тюрьме.
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a-rakhmatov
1574162117
Не он один хочет завершить и выйти на пенсию в Зените....))
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