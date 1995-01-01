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    Медведев: «Кокорин сказал, что мечтает завершить карьеру в «Зените»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с продлением контракта с форвардом Александром Кокориным.

    – Александр готовится с главной командой, набирает форму. От того, насколько быстро он обретет кондиции и будет зависеть его будущее и спортивная судьба.

    Сергей Семак сказал, что Кокорин уже сейчас мог бы играть за «Зенит». Ожидали, что все пойдет так стремительно?

    – Сергей Богданович лучше знает, в каком состоянии его игроки. Мне сложно оценивать состояние футболистов по тренировкам. Могу оценить только по матчам.

    – Насколько тяжело Кокорин переживает период, когда не играет?

    – На такие вопросы лучше ответят психологи. Но, думаю, ему непросто. Александр прошел через серьезные жизненные испытания. Надеюсь, из мест заключений Кокорин вышел другим человеком. Вижу, с каким желанием он тренируется. Надеюсь, у него все еще впереди.

    – Контракт с Кокориным подписан до конца сезона-2019/20. Когда возможен разговор о продлении договора?

    – Думаю, весной.

    – Но в этом случае форвард в какой-то момент получит право вести переговоры с другими клубами...

    – Надеюсь, Александр слов на ветер не бросает. Нападающий сказал, что мечтает играть за «Зенит» и завершить здесь карьеру.

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.
    • После этого футболист принял участие в двух драках, попал в СИЗО, а затем в исправительную колонию.
    • Сразу после освобождения нападающий заключил контракт с «Зенитом».
    • Клуб сможет заявить его во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.

    Медведев – о продлении контрактов с Дзюбой и Семаком: «Когда наступит время, вы все обязательно узнаете»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3495

      ЮНик 37 минут назад

      Не глупый однако! А я мечтаю быть акционером "Газпрома". Ни хрена не делая, получать миллионные дивиденды.

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      Рейтинг: +2104

      erma 1 час назад

      По-любому, это лучше чем в тюрьме.

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      Рейтинг: +629

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Губа не дура.

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