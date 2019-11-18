Медведев: «Кокорин сказал, что мечтает завершить карьеру в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с продлением контракта с форвардом Александром Кокориным.

– Александр готовится с главной командой, набирает форму. От того, насколько быстро он обретет кондиции и будет зависеть его будущее и спортивная судьба.

– Сергей Семак сказал, что Кокорин уже сейчас мог бы играть за «Зенит». Ожидали, что все пойдет так стремительно?

– Сергей Богданович лучше знает, в каком состоянии его игроки. Мне сложно оценивать состояние футболистов по тренировкам. Могу оценить только по матчам.

– Насколько тяжело Кокорин переживает период, когда не играет?

– На такие вопросы лучше ответят психологи. Но, думаю, ему непросто. Александр прошел через серьезные жизненные испытания. Надеюсь, из мест заключений Кокорин вышел другим человеком. Вижу, с каким желанием он тренируется. Надеюсь, у него все еще впереди.

– Контракт с Кокориным подписан до конца сезона-2019/20. Когда возможен разговор о продлении договора?

– Думаю, весной.

– Но в этом случае форвард в какой-то момент получит право вести переговоры с другими клубами...

– Надеюсь, Александр слов на ветер не бросает. Нападающий сказал, что мечтает играть за «Зенит» и завершить здесь карьеру.

Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.

После этого футболист принял участие в двух драках, попал в СИЗО, а затем в исправительную колонию.

Сразу после освобождения нападающий заключил контракт с «Зенитом».

Клуб сможет заявить его во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.

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