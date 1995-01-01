Медведев: «Кокорин сказал, что мечтает завершить карьеру в «Зените»

Не глупый однако! А я мечтаю быть акционером "Газпрома". Ни хрена не делая, получать миллионные дивиденды.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с продлением контракта с форвардом Александром Кокориным.
– Александр готовится с главной командой, набирает форму. От того, насколько быстро он обретет кондиции и будет зависеть его будущее и спортивная судьба.
– Сергей Семак сказал, что Кокорин уже сейчас мог бы играть за «Зенит». Ожидали, что все пойдет так стремительно?
– Сергей Богданович лучше знает, в каком состоянии его игроки. Мне сложно оценивать состояние футболистов по тренировкам. Могу оценить только по матчам.
– Насколько тяжело Кокорин переживает период, когда не играет?
– На такие вопросы лучше ответят психологи. Но, думаю, ему непросто. Александр прошел через серьезные жизненные испытания. Надеюсь, из мест заключений Кокорин вышел другим человеком. Вижу, с каким желанием он тренируется. Надеюсь, у него все еще впереди.
– Контракт с Кокориным подписан до конца сезона-2019/20. Когда возможен разговор о продлении договора?
– Думаю, весной.
– Но в этом случае форвард в какой-то момент получит право вести переговоры с другими клубами...
– Надеюсь, Александр слов на ветер не бросает. Нападающий сказал, что мечтает играть за «Зенит» и завершить здесь карьеру.
- Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.
- После этого футболист принял участие в двух драках, попал в СИЗО, а затем в исправительную колонию.
- Сразу после освобождения нападающий заключил контракт с «Зенитом».
- Клуб сможет заявить его во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.
Медведев – о продлении контрактов с Дзюбой и Семаком: «Когда наступит время, вы все обязательно узнаете»