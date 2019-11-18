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  • Мутко – о лимите: «Если ты не будешь защищать свой рынок, его займут другие. Мы должны ориентироваться на сборную России»

Мутко – о лимите: «Если ты не будешь защищать свой рынок, его займут другие. Мы должны ориентироваться на сборную России»

18 ноября 2019, 18:30
35

Вице-премьер российского правительства, бывший министр спорта Виталий Мутко прокомментировал лимит на легионеров в РПЛ.

«Это политический вопрос. Моя позиция проста: мы должны исходить из того, что есть спортивное гражданство. Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать здесь, в России? Я читаю, знаю другие мнения, но если ты не будешь защищать свой рынок, его займут другие.

Время, конечно, меняется, если мы дошли до того, что хлеб и зрелище важнее и все равно, кто играет, хорошо, но тогда давайте смотреть по рейтингам сборных. Ты можешь иметь сильный чемпионат, но никакую сборную.

Вопрос в приоритетах, что важнее: клубный футбол или сборная? Я всегда считал, что национальный интерес должен быть выше и все мы должны быть ориентированы на национальную сборную, причем не только в футболе, но и в других видах спорта», – сказал Мутко.

  • С сезона-2020/2021 будет действовать схема «8+17», которая ограничит заявки клубов до восьми иностранцев.
  • Сейчас в РПЛ действует лимит «6+5», по которому на поле могут находиться максимум шесть легионеров. При этом количество иностранцев в заявке клубов не ограничено.

В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (35)
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ivanthebest
1574091839
забавно, я прежде думал что сборные Италии, Франции, Англии, Испании и Германии считаются топовыми, хотя у них нет лимита в чемпионатах как такового) Ну раз Виталик сказал, значит так и есть)) Он же п..здеть не будет?))
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McDuff
1574092154
отличная мотивация, чтобы сборная доросла до уровня Сан-Марино
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Vseok
1574092194
Зарплату понижайте до облачных,тогда Прогресс у российских футболистов будет(как минимум будет стимул играть лучше,чтобы уезжать в сильные европейские чемпионаты) а не вот это ваше все(невероятно заоблачные зп у многих деревянных футболистов(считай почти все!) ,лимиты и тд)
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erma
1574092767
После унизительного домашнего поражения от Бельгии я не понимаю о чем и о какой сборной говорит Мутко. В маленькой безлимитной Бельгии растут большие футболисты, а в большой лимитной России нет. Может, в Мутко нужно что-то поправить? Этот человек живет в какой-то параллельной реальности.
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Бухбух
1574093590
Виталя всё время забывает, что футбол - игра для зрителей. Взять, для примера, игры Зенита и Лейпцига. Средний уровень ЗП в Зените никак не меньше. Зато уровень футбола - в 2-3 раза ниже. Вот спросить бы у Мутко - чей футбол ему больше нравится.
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Viper for CSKA
1574094240
Протекционист недоделанный. Где он нашел примеры слабых сборных при наличии сильного чемпионата? Что за бред? Я понимаю, откуда нарастает протекционизм в экономике и схлопывается мировая торговля, но в футболе для ведения подобной политики нет никаких объективных причин. Вы просто окончательно угробите конкуренцию, задушите желание наших молодых ребят уезжать в Европу, а значит стараться выйти на новый уровень, и мы получим ещё более слабую сборную, которая и близко не будет конкурентоспособна. Мы уже плоды давно пожинаем. Наиболее яркий из них - натурализация. Ярчайшее детище лимита и развала советской системы подготовки кадров. Ну ничего, скоро будем со всего мира иностранцев собирать, которые в сборные свои пройти не могут, и в рекордные сроки делать им гражданство. Верной дорогой идете, дегенераты.
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LIWER RW
1574094788
Сказочный .....б
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мы_не_рабы
1574100459
Странно иногда слышать наших власть имущих. С одной стороны они выступают как патриоты страны, однако никто из них не ездит на ладе приоре или весте, кушают санкционные продукты, отдыхают не в Крыму , а за границей. Деньги в офшорах, недвижимость по всему миру и т.д. Мутко, как сытый человек, говорит о хлебе и зрелище, но у нас в стране со зрелищем всё в порядке, а вот с хлебом....? А про другие виды спорта..... Пусть расскажет тем ребятам, которые в отличии от деревянных пешеходов - футболистов прославили наш спорт и нашу страну, получая за свой труд копейки и не получили ЗМС, как футболисты за восьмое место на ЧМ. И вообще, Мутко забыл, что футбол - для зрителя, а не для правителя. И пора заканчивать с футболом, потому что ждут Мутко дела строительные, где работы непочатый край! Бабло пилить и пилить.....
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Cules2013
1574103093
Мутко видимо инопланетянин и никогда до сегодняшнего дня не слышал ничего о земном футболе, ибо других причин нести такую ахинею я не вижу. Чего только стоит "Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать здесь, в России?" Он вообще неадекват что-ли?
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Gek Dement
1574106214
Вы ещё запретите продавать в России иностранную электронику, иностранную технику. Переведите всех на йотофоны и пересадите на лады. А вместо электрочайников на электросамовары, чё. Дома еще заставьте строить не из чужеземного газобетона а из родной сосны. .. Цирк.
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