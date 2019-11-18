Мутко – о лимите: «Если ты не будешь защищать свой рынок, его займут другие. Мы должны ориентироваться на сборную России»

Вице-премьер российского правительства, бывший министр спорта Виталий Мутко прокомментировал лимит на легионеров в РПЛ.

«Это политический вопрос. Моя позиция проста: мы должны исходить из того, что есть спортивное гражданство. Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать здесь, в России? Я читаю, знаю другие мнения, но если ты не будешь защищать свой рынок, его займут другие.

Время, конечно, меняется, если мы дошли до того, что хлеб и зрелище важнее и все равно, кто играет, хорошо, но тогда давайте смотреть по рейтингам сборных. Ты можешь иметь сильный чемпионат, но никакую сборную.

Вопрос в приоритетах, что важнее: клубный футбол или сборная? Я всегда считал, что национальный интерес должен быть выше и все мы должны быть ориентированы на национальную сборную, причем не только в футболе, но и в других видах спорта», – сказал Мутко.

С сезона-2020/2021 будет действовать схема «8+17», которая ограничит заявки клубов до восьми иностранцев.

Сейчас в РПЛ действует лимит «6+5», по которому на поле могут находиться максимум шесть легионеров. При этом количество иностранцев в заявке клубов не ограничено.

В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?