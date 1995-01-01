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    Мутко – о лимите: «Если ты не будешь защищать свой рынок, его займут другие. Мы должны ориентироваться на сборную России»

    Вице-премьер российского правительства, бывший министр спорта Виталий Мутко прокомментировал лимит на легионеров в РПЛ.

    «Это политический вопрос. Моя позиция проста: мы должны исходить из того, что есть спортивное гражданство. Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать здесь, в России? Я читаю, знаю другие мнения, но если ты не будешь защищать свой рынок, его займут другие.

    Время, конечно, меняется, если мы дошли до того, что хлеб и зрелище важнее и все равно, кто играет, хорошо, но тогда давайте смотреть по рейтингам сборных. Ты можешь иметь сильный чемпионат, но никакую сборную.

    Вопрос в приоритетах, что важнее: клубный футбол или сборная? Я всегда считал, что национальный интерес должен быть выше и все мы должны быть ориентированы на национальную сборную, причем не только в футболе, но и в других видах спорта», – сказал Мутко.

    • С сезона-2020/2021 будет действовать схема «8+17», которая ограничит заявки клубов до восьми иностранцев.
    • Сейчас в РПЛ действует лимит «6+5», по которому на поле могут находиться максимум шесть легионеров. При этом количество иностранцев в заявке клубов не ограничено.

    В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?

    Источник: ТАСС

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1833

      Krasnodar 123 14 минут назад

      Не тебе, и ни таким как ты, говорить о национальных интересах, молчи лучше- за умного сойдешь!

      0
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      Рейтинг: +21727

      gol_kak_sokol 15 минут назад

      С этим дурацким лимитом мы продолжаем быть немного беременными - это патология.
      "Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать здесь" - ляпнул, не подумав. Барса и Юве окуевают.
      Нужно либо отменить лимит или 100% рос. паспорта. И то и другое годится и лучше нынешней ситуации. 30 лет назад в Ю.Корее не было автомобильной промышленности, но они начали сборку японского старья и запретили иномарки. Сейчас они мировой лидер по производству прекрасных машин.

      0
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      Рейтинг: +1684

      Фан666 23 минуты назад

      Ну да, если отменить лимит россияне будут тусить в фнл всем скопом

      0
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      Рейтинг: +391

      LAY394 30 минут назад

      мля повторюсь, но если есть лимит на легионеров то и лимит на зп введите, а то нашим деревяшкам и тут не плохо платят. Ни кто не хочет уезжать в топ чемпы там за еду будут играть...

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      Рейтинг: +158

      LIWER RW 37 минут назад

      Сказочный .....б

      0
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      Рейтинг: +3834

      Viper for CSKA 46 минут назад

      Протекционист недоделанный. Где он нашел примеры слабых сборных при наличии сильного чемпионата? Что за бред? Я понимаю, откуда нарастает протекционизм в экономике и схлопывается мировая торговля, но в футболе для ведения подобной политики нет никаких объективных причин. Вы просто окончательно угробите конкуренцию, задушите желание наших молодых ребят уезжать в Европу, а значит стараться выйти на новый уровень, и мы получим ещё более слабую сборную, которая и близко не будет конкурентоспособна. Мы уже плоды давно пожинаем. Наиболее яркий из них - натурализация. Ярчайшее детище лимита и развала советской системы подготовки кадров. Ну ничего, скоро будем со всего мира иностранцев собирать, которые в сборные свои пройти не могут, и в рекордные сроки делать им гражданство. Верной дорогой идете, дегенераты.

      2
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      Рейтинг: +1387

      Torvald64 54 минуты назад


      (в продолжение своей мысли)
      Другое дело, что лимит сам по себе не будет работать - это лишь ограничительная мера. У нас проблема, что школ футбольных нет, качество образования в тех, что есть - ниже плинтуса (за редким исключением). И есть громадные проблемы перехода игроков из школы на профессиональный уровень. Вот здесь работы непочатый край. А борьба с лимитом - это донкихотство. С ветряными мельницами.

      0
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      Рейтинг: +1502

      Бухбух 57 минут назад

      Виталя всё время забывает, что футбол - игра для зрителей. Взять, для примера, игры Зенита и Лейпцига. Средний уровень ЗП в Зените никак не меньше. Зато уровень футбола - в 2-3 раза ниже. Вот спросить бы у Мутко - чей футбол ему больше нравится.

      1
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      Рейтинг: +1387

      Torvald64 1 час назад

      Что представлял собой Российский чемпионат, когда лимитов не было, многие помнят по первой половине 00-х, когда 11 человек могло выйти на поле в составе того Динамо. И ладно бы они были высококачественные - так ведь нет, пачками с пальмы снимали и привозили из той Африки. Или югославов непонятных привозили, большинство из которых абсолютно ничего собой не представляли.

      Поймите, стоит сейчас отменить лимит, и всё повторится. Те самые агенты, которые сейчас искусственно поднимают цены на россиян, вмиг переключатся и включат конвейер доставки низкопробных легионеров из всяких африк. Ничем хорошим это не закончится. Любому клубу выгоднее взять пускай посредственного, но состоявшегося игрока, чем растить своих - поэтому на них спрос будет.

      А про то, что якобы нигде вот лимита нет, только в России - это неправда. Я уже паре человек здесь в ответе писал о том, какова практика других чемпов, в т.ч. топовых.

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      Рейтинг: +6393

      FanatSerj 1 час назад

      Ну ладно, ладно, поддерживаем своих воспитанников, так лупаните им тогда лимит на ЗП максимум 500 тыс. евро в год и то если сборник, а если Дзюбе мало будет то пусть едет покоряет Европу где он так супер востребован, а то нахера вы их баблом из бюджета засыпаете.
      А потом таким как Ростову даже при посещаемости больше чем в Москве, более мне каких то региональных спонсорах, рекламы, на содержание клуба денег не хватает.

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