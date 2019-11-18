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Саутгейт: «Евро-2020 будет очень конкурентным»

18 ноября 2019, 10:47

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от выступления команды на Евро-2020.

«Победить на чемпионате Европы сейчас не менее трудно, чем выиграть чемпионат мира. На последнем ЧМ в полуфиналах были только европейские команды. Они (Франция, Бельгия, Англия, Хорватия) будут входить в число фаворитов Евро-2020. К ним следует добавить Италию, Испанию и Германию. Турнир будет очень конкурентным», – сказал Саутгейт.

  • В отборе Евро-2020 англичане одержали семь побед и потерпели одно поражение.
  • Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы.

Источник: BBC
Отбор ЧЕ-2020 Англия Саутгейт Гарет
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