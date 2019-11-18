Саутгейт: «Евро-2020 будет очень конкурентным»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от выступления команды на Евро-2020.

«Победить на чемпионате Европы сейчас не менее трудно, чем выиграть чемпионат мира. На последнем ЧМ в полуфиналах были только европейские команды. Они (Франция, Бельгия, Англия, Хорватия) будут входить в число фаворитов Евро-2020. К ним следует добавить Италию, Испанию и Германию. Турнир будет очень конкурентным», – сказал Саутгейт.