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    Саутгейт: «Евро-2020 будет очень конкурентным»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от выступления команды на Евро-2020.

    «Победить на чемпионате Европы сейчас не менее трудно, чем выиграть чемпионат мира. На последнем ЧМ в полуфиналах были только европейские команды. Они (Франция, Бельгия, Англия, Хорватия) будут входить в число фаворитов Евро-2020. К ним следует добавить Италию, Испанию и Германию. Турнир будет очень конкурентным», – сказал Саутгейт.

    • В отборе Евро-2020 англичане одержали семь побед и потерпели одно поражение.
    • Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы.

    Источник: BBC

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