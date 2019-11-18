Бразилия – победитель юношеского ЧМ-2019

В Бразилии завершился чемпионат мира 2019 года среди юношей до 17 лет.

В ночь на понедельник состоялся финал мундиаля, в котором сборная Бразилии одержала волевую победу над Мексикой и в четвертый раз в истории выиграла данный турнир.

Мексика U-17 – Бразилия U-17 – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Гонсалес, 66; 1:1 – Кайо Жорже (с пенальти), 84; 1:2 – Лазаро, 90.

Бронзовым призером ЧМ-2019 стала сборная Франции, которая в матче за третье место благодаря хет-трику Арно Муинга переиграла Голландию (3:1).