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Бразилия – победитель юношеского ЧМ-2019

18 ноября 2019, 07:11
3

В Бразилии завершился чемпионат мира 2019 года среди юношей до 17 лет.

В ночь на понедельник состоялся финал мундиаля, в котором сборная Бразилии одержала волевую победу над Мексикой и в четвертый раз в истории выиграла данный турнир.

Мексика U-17 – Бразилия U-17 – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Гонсалес, 66; 1:1 – Кайо Жорже (с пенальти), 84; 1:2 – Лазаро, 90.

Бронзовым призером ЧМ-2019 стала сборная Франции, которая в матче за третье место благодаря хет-трику Арно Муинга переиграла Голландию (3:1).

Источник: «Бомбардир»
Весь мир Бразилия (до 17)
Комментарии (3)
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Ден 781
1574062325
Подросло новое поколение кудесников
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Сенситив
1574068430
жёлто-зелёные подростки побеждают на ЧМ в феерии атак, кудесники мяча во взрослой сборной появяца ли? как-то так...))
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Али Сейнаро
1574078996
Пара тройка игроков из Бразилии точно была не 17 летнего возраста...
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