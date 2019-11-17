Фанатов сборной Сербии предупредили, что на матч с Украиной проносить российскую символику нельзя

В десятом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Сербии примет Украину. Перед встречей Футбольный союз Сербии предупредил болельщиков, что на стадион можно прийти только с сербской символикой. У страны установлены дружеские и союзнические отношения с Россией.
«На стадионе могут быть только официальные символы Сербии. У ФСС уже есть условное наказание от УЕФА, любое нарушение может привести к более суровым санкциям», – сказано в заявлении ФСС.
- Матч начнется в 17:00 по Москве.
- Украина уже гарантировала путевку на Евро, Сербия за нее еще борется.
- В первой игре украинцы разгромили сербов со счетом 5:0.
Источник: ФСС