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    Фанатов сборной Сербии предупредили, что на матч с Украиной проносить российскую символику нельзя

    В десятом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Сербии примет Украину. Перед встречей Футбольный союз Сербии предупредил болельщиков, что на стадион можно прийти только с сербской символикой. У страны установлены дружеские и союзнические отношения с Россией.

    «На стадионе могут быть только официальные символы Сербии. У ФСС уже есть условное наказание от УЕФА, любое нарушение может привести к более суровым санкциям», – сказано в заявлении ФСС.

    • Матч начнется в 17:00 по Москве.
    • Украина уже гарантировала путевку на Евро, Сербия за нее еще борется.
    • В первой игре украинцы разгромили сербов со счетом 5:0.

    Источник: ФСС

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +709

      Frankfurt Am Main 32 минуты назад

      Да и пускай хохлы кричат во время матча УБЕЙ СЕРБА да и по громче!!

      0
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      Рейтинг: +147

      mp7700 43 минуты назад

      Флаг перевернут и будет тоже самое что и с Адидасом. Даже отмазку придумывать не надо)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7786

      parevg 45 минут назад

      Но, использовать символику, и, скандировать РОССИЯ!!! РОССИЯ!!!, в городе никто не запретит.

      0
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      Рейтинг: +4049

      Владислав Vlad 1 час назад

      Пронесут. Без сомнений.

      3
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      Рейтинг: +1915

      Derzkiy1 1 час назад

      Такой бред вообще, это как неграм нельзя приходить на матчи с участием белых ... Россия и Украина самые близкие страны , позор тем кто разрывает эти узы

      2
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      Рейтинг: +4133

      paracetamol 1 час назад

      Так у нас с сербами один флаг, только эмблемы разные.

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