Фанатов сборной Сербии предупредили, что на матч с Украиной проносить российскую символику нельзя

В десятом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Сербии примет Украину. Перед встречей Футбольный союз Сербии предупредил болельщиков, что на стадион можно прийти только с сербской символикой. У страны установлены дружеские и союзнические отношения с Россией.

«На стадионе могут быть только официальные символы Сербии. У ФСС уже есть условное наказание от УЕФА, любое нарушение может привести к более суровым санкциям», – сказано в заявлении ФСС.