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  • Фанатов сборной Сербии предупредили, что на матч с Украиной проносить российскую символику нельзя

Фанатов сборной Сербии предупредили, что на матч с Украиной проносить российскую символику нельзя

17 ноября 2019, 12:30
7

В десятом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Сербии примет Украину. Перед встречей Футбольный союз Сербии предупредил болельщиков, что на стадион можно прийти только с сербской символикой. У страны установлены дружеские и союзнические отношения с Россией.

«На стадионе могут быть только официальные символы Сербии. У ФСС уже есть условное наказание от УЕФА, любое нарушение может привести к более суровым санкциям», – сказано в заявлении ФСС.

  • Матч начнется в 17:00 по Москве.
  • Украина уже гарантировала путевку на Евро, Сербия за нее еще борется.
  • В первой игре украинцы разгромили сербов со счетом 5:0.

Источник: ФСС
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Сербия Украина
Комментарии (7)
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paracetamol
1573984087
Так у нас с сербами один флаг, только эмблемы разные.
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Derzkiy1
1573984444
Такой бред вообще, это как неграм нельзя приходить на матчи с участием белых ... Россия и Украина самые близкие страны , позор тем кто разрывает эти узы
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Владислав Vlad
1573985173
Пронесут. Без сомнений.
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mp7700
1573987745
Флаг перевернут и будет тоже самое что и с Адидасом. Даже отмазку придумывать не надо)))
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Frankfurt Am Main
1573988425
Да и пускай хохлы кричат во время матча УБЕЙ СЕРБА да и по громче!!
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Файдаэн_Шаз
1573993769
Футболки сборной из нового комплекта считаются?
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bset
1574016249
Только свои флаги можно? Косово теперь ждут санкции за то, что они пришли с флагами Англии?
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