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    Месси – о победе над Бразилией: «Во втором тайме мы стали играть лучше. Хорошо, что команда использует несколько схем»

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги товарищеского матча с Бразилией.

    • Аргентинцы выиграли со счетом 1:0.
    • Единственный гол в поединке забил Месси.
    • Это первая победа Аргентины над Бразилией с июня 2017 года.

    «Мы совершили несколько ошибок в начале матча, что позволило сопернику создать моменты. Во втором тайме мы стали играть лучше. Хорошо, что команда использует несколько схем. Это дает нам больше возможностей. Когда вы выигрываете, то работаете с душевным спокойствием, это очень позитивно для предстоящих матчей», – сказал Месси.

    Источник: Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1015

      Decorhome 1 час назад

      Месси нужен сборной

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8704

      Cules2013 > Decorhome 5 минут назад

      Сборной нужен очень сильный тренер. И тогда, даже без Месси всё будет нормально. С авторитетом Месси не считаться нельзя, но если тренеры меняются один за другим, и все только и могут что "дайте Месси мяч он всё решит", что нах таких тренеров. И Месси сам в этом не виноват. Не он их выбирает, назначает, не он ставит тактику, не ему и отвечать.

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