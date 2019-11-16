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  • Месси – о победе над Бразилией: «Во втором тайме мы стали играть лучше. Хорошо, что команда использует несколько схем»

Месси – о победе над Бразилией: «Во втором тайме мы стали играть лучше. Хорошо, что команда использует несколько схем»

16 ноября 2019, 10:31
3

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги товарищеского матча с Бразилией.

  • Аргентинцы выиграли со счетом 1:0.
  • Единственный гол в поединке забил Месси.
  • Это первая победа Аргентины над Бразилией с июня 2017 года.

«Мы совершили несколько ошибок в начале матча, что позволило сопернику создать моменты. Во втором тайме мы стали играть лучше. Хорошо, что команда использует несколько схем. Это дает нам больше возможностей. Когда вы выигрываете, то работаете с душевным спокойствием, это очень позитивно для предстоящих матчей», – сказал Месси.

Источник: Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины
Товарищеские матчи Бразилия Аргентина Месси Лионель
Комментарии (3)
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Decorhome
1573895565
Месси нужен сборной
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Александр52
1573907915
Молодцы Аргентина, играли хорошо,похоже сколачивается отличная команда. Лео сыграл просто отлично.
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