Месси – о победе над Бразилией: «Во втором тайме мы стали играть лучше. Хорошо, что команда использует несколько схем»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги товарищеского матча с Бразилией.

Аргентинцы выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Месси.

Это первая победа Аргентины над Бразилией с июня 2017 года.

«Мы совершили несколько ошибок в начале матча, что позволило сопернику создать моменты. Во втором тайме мы стали играть лучше. Хорошо, что команда использует несколько схем. Это дает нам больше возможностей. Когда вы выигрываете, то работаете с душевным спокойствием, это очень позитивно для предстоящих матчей», – сказал Месси.