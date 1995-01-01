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    «Невские новости»: «Зенит» не будет зимой покупать Соболева

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев не перейдет в «Зенит» во время зимнего трансферного окна.

    По информации «Невских новостей», петербургский клуб пока отказался от приобретения 22-летнего футболиста, но продолжит следить за его прогрессом.

    «Зенит» решил сделать ставку на Александра Кокорина, а также сосредоточиться на сохранении в команде Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

    • Соболев в текущем сезоне забил 10 голов и сделал три ассиста в 17 матчах.
    • Отступные в его контракте составляют 2 миллиона евро.

    Источник: «Невские новости»

    Информационное агентство, специализируется на новостях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основано в 2013 году.

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