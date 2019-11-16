«Невские новости»: «Зенит» не будет зимой покупать Соболева

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев не перейдет в «Зенит» во время зимнего трансферного окна.

По информации «Невских новостей», петербургский клуб пока отказался от приобретения 22-летнего футболиста, но продолжит следить за его прогрессом.

«Зенит» решил сделать ставку на Александра Кокорина, а также сосредоточиться на сохранении в команде Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.