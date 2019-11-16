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«Невские новости»: «Зенит» не будет зимой покупать Соболева

16 ноября 2019, 08:46
3

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев не перейдет в «Зенит» во время зимнего трансферного окна.

По информации «Невских новостей», петербургский клуб пока отказался от приобретения 22-летнего футболиста, но продолжит следить за его прогрессом.

«Зенит» решил сделать ставку на Александра Кокорина, а также сосредоточиться на сохранении в команде Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

  • Соболев в текущем сезоне забил 10 голов и сделал три ассиста в 17 матчах.
  • Отступные в его контракте составляют 2 миллиона евро.

Источник: «Невские новости»

Информационное агентство, специализируется на новостях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основано в 2013 году.

Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (3)
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АКС-74У
1573894134
В ответ Крылья Советов отказались от покупки Дзюбы и Азмуна.
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Garrincha58
1573897346
смешные новости от "смешных новостей"
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ilichkadr
1573897994
Отморожу уши назло Дзюбе.
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