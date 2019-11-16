Федун: «Черчесов показал себя эффективным менеджером, но после Евро сборной потребуется обновление»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о намерении Российского футбольного союза продлить контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.

«Да, Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И собственно говоря, то что сборная у нас начинает расти в рейтинге – это очень важно и хорошо. Но перед ним стоит большой вызов, после чемпионата Европы требуется обновление команды», – сказал Федун.