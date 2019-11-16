Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун: «Черчесов показал себя эффективным менеджером, но после Евро сборной потребуется обновление»

Федун: «Черчесов показал себя эффективным менеджером, но после Евро сборной потребуется обновление»

16 ноября 2019, 08:14
19

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о намерении Российского футбольного союза продлить контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.

«Да, Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И собственно говоря, то что сборная у нас начинает расти в рейтинге – это очень важно и хорошо. Но перед ним стоит большой вызов, после чемпионата Европы требуется обновление команды», – сказал Федун.

  • Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
  • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
  • Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2020 года с опцией продления еще на 24 месяца.

Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Черчесов Станислав Федун Леонид
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЮНик
1573883976
"Черчесова зачем учить трудиться? Не лучше ль на себя, Федун, оборотиться?" ( по мотивам басни Крылова)
Ответить
vka1970
1573884925
Подсмотрел как то , что до чего Лёнины липкие ручонки дотягиваются, то и накрывается.Один раз всего лишь что то вышло с Каррерой, так и того свалил и команду распустил, а теперь что то про менеджмент других выступает.За своим бы менеджментом смотрел и по меньше трындел.За словами дел не видно.
Ответить
батог
1573885483
Бомбардир ! Так замена тренера или обновление команды ????? Явный пример выдергивания слов из текста !
Ответить
Дядя Серёжа
1573886736
Если подумать... Несмотря на плюсы при Черчесове и независимо от результата ЧЕ, даже положительного: "Всё таки надо ему дать пинка под зад!.Надо!"
Ответить
АКС-74У
1573891581
Понимаю эти слова Федуна так, что надо от сборной освободить Черчесова, чтобы забрать его в Спартак.
Ответить
derrik2000
1573902393
Когда слышу слова "эффективный менеджер", то у меня сразу в мыслях Чубайс! ))))))))))))))))))))))))))
Ответить
Мага 13
1573904442
спасибо конечно Федуну за стадион, но не его это дело за сборную России решать, он последнее время менял тренеров как перчатки, дообновлялся до того что теперь для Спартака пробиться в Лигу Европы - это уже большой вызов. обидно за любимую клманду.
Ответить
Иван Петров 1986
1573927426
Очень жаль что всем в стране руководят менеджеры, а не специалисты.
Ответить
Иван Петров 1986
1573927611
Менеджер это продавец, и пока это не поймут руководители страны ничего у нас не будет - и футбола то же.
Ответить
alp
1573937425
черчесов как наш медведев - щеки надувает, важный такой, а на деле - .... от желтой курицы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+