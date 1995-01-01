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    Федун: «Черчесов показал себя эффективным менеджером, но после Евро сборной потребуется обновление»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о намерении Российского футбольного союза продлить контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.

    «Да, Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И собственно говоря, то что сборная у нас начинает расти в рейтинге – это очень важно и хорошо. Но перед ним стоит большой вызов, после чемпионата Европы требуется обновление команды», – сказал Федун.

    • Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
    • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
    • Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2020 года с опцией продления еще на 24 месяца.

    Источник: «Спорт РБК»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3019

      woyser 6 минут назад

      Срачбардир опять с заголовком начудил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7842

      silver29 19 минут назад

      Федун сменил восемь !!!! главных тренеров, подозрение что он дружит с гороскопами и руководствуется их совместимостью (((( , а не профессиональными качествами тренера.

      0
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      Рейтинг: +1012

      Niko 25 минут назад

      Арнольдович тебя в одной футбольной структуре хватает всей стране. Тока не надо ещё в сборную лезть

      1
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      Рейтинг: +3106

      Дядя Серёжа 28 минут назад

      Если подумать...
      Несмотря на плюсы при Черчесове и независимо от результата ЧЕ, даже положительного:
      "Всё таки надо ему дать пинка под зад!.Надо!"

      -1
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      Рейтинг: +7641

      alex1951 41 минуту назад

      Черчесов: Федун показал себя эфектным мэнэджэром,но после ЕВРО сборной Спартака понадобится обновление...)))))

      0
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      Рейтинг: +6645

      батог 49 минут назад

      Бомбардир ! Так замена тренера или обновление команды ????? Явный пример выдергивания слов из текста !

      3
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      Рейтинг: +9965

      vka1970 58 минут назад

      Подсмотрел как то , что до чего Лёнины липкие ручонки дотягиваются, то и накрывается.Один раз всего лишь что то вышло с Каррерой, так и того свалил и команду распустил, а теперь что то про менеджмент других выступает.За своим бы менеджментом смотрел и по меньше трындел.За словами дел не видно.

      2
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      Рейтинг: +3470

      ЮНик 1 час назад

      "Черчесова зачем учить трудиться?
      Не лучше ль на себя, Федун, оборотиться?" ( по мотивам басни Крылова)

      2
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