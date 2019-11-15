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  • Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: «Раньше Вилкова просто терпели. Все шло к его отстранению. Он недостаточно квалифицированный судья»

Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: «Раньше Вилкова просто терпели. Все шло к его отстранению. Он недостаточно квалифицированный судья»

15 ноября 2019, 19:15
9

Нижегородский арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах РПЛ. Ситуацию прокомментировал бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов.

«Всe давно шло к отстранению Вилкова. Раньше и футбольные клубы, и президент РФС просто терпели. Решение давно назревало. Политическое решение должно было быть.

Вилков — недостаточно квалифицированный судья. Те ошибки, которые он совершает, повторяются. Они свидетельствуют о том, что он о них знает и думает о тех, к кому их надо применять. Самый большой грех случается, когда арбитр вмешивается в ход игры, а потом ещe и в результат. Умышленное вмешательство не красит нашу судейскую команду», – сказал Хусаинов.

  • Решение об отстранении Вилкова озвучил президент РФС.
  • 40-летний арбитр работает на матчах чемпионата России с 2010-го года.
  • В 2013-м году глава Чечни Рамзан Кадыров на всю «Ахмат Арену» через микрофон назвал Вилкова козлом.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Вилков Михаил
Комментарии (9)
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Антибиотик
1573836810
До судился.
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paracetamol
1573838911
Хусаинову скучно быть единственным отстраненным. Нужны соратники.
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Ловкий Бубен
1573840306
Экс решил вставить свои 5 копеек
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Томик
1573842416
Этого не может быть. Так ловко судить в одну сторону без должной квалификации невозмозжно.
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portero
1573844425
зато ты свистел как надо и очень "квалифицированно"
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rovzagritchin
1573868885
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mango
1573907533
давно пора было!
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