Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: «Раньше Вилкова просто терпели. Все шло к его отстранению. Он недостаточно квалифицированный судья»

Нижегородский арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах РПЛ. Ситуацию прокомментировал бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов.

«Всe давно шло к отстранению Вилкова. Раньше и футбольные клубы, и президент РФС просто терпели. Решение давно назревало. Политическое решение должно было быть.

Вилков — недостаточно квалифицированный судья. Те ошибки, которые он совершает, повторяются. Они свидетельствуют о том, что он о них знает и думает о тех, к кому их надо применять. Самый большой грех случается, когда арбитр вмешивается в ход игры, а потом ещe и в результат. Умышленное вмешательство не красит нашу судейскую команду», – сказал Хусаинов.