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    Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: «Раньше Вилкова просто терпели. Все шло к его отстранению. Он недостаточно квалифицированный судья»

    Нижегородский арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах РПЛ. Ситуацию прокомментировал бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов.

    «Всe давно шло к отстранению Вилкова. Раньше и футбольные клубы, и президент РФС просто терпели. Решение давно назревало. Политическое решение должно было быть.

    Вилков — недостаточно квалифицированный судья. Те ошибки, которые он совершает, повторяются. Они свидетельствуют о том, что он о них знает и думает о тех, к кому их надо применять. Самый большой грех случается, когда арбитр вмешивается в ход игры, а потом ещe и в результат. Умышленное вмешательство не красит нашу судейскую команду», – сказал Хусаинов.

    • Решение об отстранении Вилкова озвучил президент РФС.
    • 40-летний арбитр работает на матчах чемпионата России с 2010-го года.
    • В 2013-м году глава Чечни Рамзан Кадыров на всю «Ахмат Арену» через микрофон назвал Вилкова козлом.

    Источник: «Чемпионат»

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