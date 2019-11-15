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  • Дзюба: «У нас добротная сборная. Благодаря атмосфере забивать удается многим ребятам»

Дзюба: «У нас добротная сборная. Благодаря атмосфере забивать удается многим ребятам»

15 ноября 2019, 17:30
7

Форвард сборной России Артем Дзюба обратил внимание на атмосферу в команде. Завтра, 16 ноября, россияне проведут матч в Санкт-Петербурге против Бельгии.

«Для нашей сборной я неплохо забиваю. Есть большая заслуга в том, что у нас хороший коллектив, чувствую доверие Станислава Черчесова. У нас добротная сборная, потрясающая атмосфера, хотим добиваться целей.

Играть за сборную огромная честь. После чемпионата мира поддерживаем атмосферу. Из-за этого удается забивать многим ребятам. Я играю на острие, и поэтому у меня больше моментов. У меня есть еще цели, которые хочу достичь», – сказал Дзюба.

  • Форвард – лучший бомбардир сборной в отборе Евро-2020.
  • Россияне в группе идут вторыми, но претендуют на итоговое первое место.
  • Матч с Бельгией начнется в 20:00 по Москве.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (7)
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Ушат Помоев
1573829100
Ещё бы играли добротно,вообще сказка была бы!
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Decorhome
1573831189
Все верно. Атмосфера внутри коллектива прежде всего
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mihail200606
1573831239
Я вот прям хочу, чтобы на Че они попали в самую сильную группу, чтобы их отимели там и посмотрю, что дзюба скажет тогда.. Вот только из-за него, из-за этого п...бола и хочу, чтобы так было..
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Proker
1573837623
Дзюб ты со стороны смотре они все кривоногие, как все могут забивать голы,вы только за бабки бегаете, за родину только со словами,от души только за бабло....
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Axe111
1573845712
Что ты не плохо забиваешь лол САН-МАРИНО?!?!?!?!? ВОТ ЗАБЕЙ БЕЛЬГИИ ПАРОЧКУ ХОТЯ БЫ!!!! ТОЛЬКО НЕ С МИЛЛИМЕТРА В ПУСТЫЕ ВОРОТА! КАК ОБЫЧНО
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woyser
1573888195
Пока Артёмка пистит складно))
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