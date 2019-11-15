Дзюба: «У нас добротная сборная. Благодаря атмосфере забивать удается многим ребятам»

Ещё бы играли добротно,вообще сказка была бы!
Форвард сборной России Артем Дзюба обратил внимание на атмосферу в команде. Завтра, 16 ноября, россияне проведут матч в Санкт-Петербурге против Бельгии.
«Для нашей сборной я неплохо забиваю. Есть большая заслуга в том, что у нас хороший коллектив, чувствую доверие Станислава Черчесова. У нас добротная сборная, потрясающая атмосфера, хотим добиваться целей.
Играть за сборную огромная честь. После чемпионата мира поддерживаем атмосферу. Из-за этого удается забивать многим ребятам. Я играю на острие, и поэтому у меня больше моментов. У меня есть еще цели, которые хочу достичь», – сказал Дзюба.
- Форвард – лучший бомбардир сборной в отборе Евро-2020.
- Россияне в группе идут вторыми, но претендуют на итоговое первое место.
- Матч с Бельгией начнется в 20:00 по Москве.